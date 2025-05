Paneque i Ribera aposten pel finançament europeu per desenvolupar hidràuliques reversibles a Catalunya

Una setmana després de la gran apagada elèctrica, la consellera Sílvia Paneque ha mantingut una reunió de treball amb Teresa Ribera, vicepresidenta de Transició Neta de la Comissió Europea. Més enllà del succés, en la trobada s'han abordat alguns dels elements que haurien de permetre una xarxa més robusta i flexible -i rebaixar, per tant, el risc de noves apagades- com és l'aposta per l'emmagatzematge. En aquest sentit, en la reunió s'ha explorat la via del finançament europeu per a projectes de central hidràulica reversible com el que es planteja a l'embassament de la Baells.

La necessitat de millorar la xarxa

Ribera i Paneque han coincidit en la necessitat d’apostar per la millora de la xarxa de distribució elèctrica. Un dels punts centrals, segons el Departament de Territori, ha estat la necessitat de superar les limitacions del mercat actual, que desincentiva la integració de renovables. En altres, han posat sobre la taula l’establiment de mecanismes alternatius a escala europea que permetin la viabilitat de més projectes solars i eòlics. També s’ha plantejat la possibilitat d’aplicar excepcions específiques per a sistemes poc interconnectats.

Fons europeus per a les futures centrals reversibles

En relació amb l’emmagatzematge, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i la vicepresidenta de la Comissió Europea han estat d’acord que cal establir el marc retributiu per a bateries i centrals de bombeig que els estats membres poden desplegar, així com accelerar l’aprovació dels mecanismes de suport a escala europea. En aquest sentit, també han destacat la necessitat de mobilitzar fons específics de la Unió Europea per donar suport a projectes avançats de bombament a Catalunya.

Cal recordar que el nostre país disposa de dues centrals hidràuliques reversibles -i una tercera a tocar pràcticament compartida amb la Franja de Ponent-. A més, se'n planifica una a la Baells -amb la participació de L'Energètica- i hi ha dos projectes que pugnen per desenvolupar-ne una altra al curs baix de l'Ebre. En el cas del Berguedà, l'empresa pública estudia assumir entre el 10 i el 20% del projecte, un fet que condiciona als aspectes tècnics i al posicionament dels municipis de la zona.

Segons fonts de Territori, la possibilitat de destinar fons europeus als projectes de centrals hidràuliques reversibles cal situar-ho a partir del 2028, ja que l'actual període acaba l'any anterior. La data, per cert, coincideix amb la previsió d'inici de les obres de futura central de la Baells.