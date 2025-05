Vols formar part d'una comunitat energètica? Ara ho tens més fàcil

Malgrat que Catalunya continua molt lluny dels objectius en implantació d'energies renovables, sí que ha estat capdavantera en l'autoconsum solar. En aquest sentit, una de les formes que ho han facilitat són les comunitats energètiques, iniciatives comunitàries de generació i consum d'energia fotovoltaica -i, en alguns casos, d'altres serveis energètics-. La Generalitat pretén que aquest model existent en alguns municipis i barris s'estengui. Per facilitar-ho, aquest divendres presenta la plataforma comunitatenergetica.cat, que pretén facilitar als ciutadans que es connectin a iniciatives existents o contribueixen a formar-ne de nova creació.

Un mínim d'una seixantena de comunitats energètiques

A Catalunya hi ha desenes de comunitats energètiques. No se'n pot saber el nombre exacte -més enllà que algunes estan ben consolidades i altres tot just han pogut celebrar reunions preparatòries- perquè no hi ha un registre que les comptabilitzi.

El portal comunitatenergetica.cat inclou una seixantena d'iniciatives arreu de Catalunya. D'aquestes, almenys 34 estan obertes a nous socis mentre la resta ara mateix no n'accepten. Fonts de l'Institut Català de l'Energia, l'organisme que ha impulsat la plataforma, assenyalen que esperen que en poques setmanes la xifra augmenti i mostri una imatge ben fidedigna de la realitat territorial.

Simular noves comunitats a partir de la capacitat energètica de cada edifici

El Departament de Territori pretén que més ciutadans s'agrupin amb comunitats energètiques. En aquest sentit, la nova plataforma inclou una eina que calcula la capacitat energètica de totes les cobertes dels edificis de Catalunya, carrer a carrer i casa a casa.

La plataforma estima la capacitat de producció energètica de tots els edificis de Catalunya



El càlcul aplica els criteris de màxim aprofitament energètic de la superfície disponible, tot aconseguint instal·lacions, però segons els seus impulsors, té en compte les zones ombrejades que poden reduir el potencial de generació. Això sí, no té en compte el tipus de material de la coberta i el seu estat de conservació, un element que en pot reduir l'aprofitament o, directament, impedir-lo.

A partir d'aquí, permet simular una hipotètica comunitat energètica dins del radi de 2 quilòmetres -és el màxim que permet l'actual legislació espanyola per compartir un autoconsum-. L'eina proporciona unes primeres estimacions -combinant productors i consumidors d'energia- sobre la viabilitat de cada projecte.