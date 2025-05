Dos de cada tres municipis costaners tindran platja per a gossos aquest estiu

Dos de cada tres municipis costaners de Catalunya tindran platja per a gossos aquest estiu. Un total de 45 de les 69 poblacions que limiten amb el litoral disposaran d'espais habilitats o bé acceptaran mascotes canines els pròxims mesos, segons ha pogut comprovar l'ACN. Es tracta de vuit municipis més que l'any 2023, amb incorporacions recents com Tarragona, Sant Pol de Mar o Llançà. De les 12 comarques que toquen al mar, totes tenen algun tram per a gossos, excepte la Selva -el Baix Penedès tampoc en tenia cap, però la seva capital, el Vendrell, n'incorporarà un per primera vegada aquest estiu-. El Maresme i l'Alt Empordà encapçalen el rànquing comarcal amb més de 10 espais habilitats cadascuna.

Horaris restringits de dia o de nit en alguns casos

En algunes platges, els espais per a gossos durant l'estiu tenen uns horaris restringits, normalment en hores diürnes. És el cas de la platja de Llevant, l'única destinada a aquest ús a Barcelona. La part nord d'aquest tram accepta cànids de 10.30 a 19.30 hores des d'aquest dissabte, el dia que comença la temporada alta de bany a la capital catalana, i fins a la Diada. La platja del Far de Vilanova i la Geltrú n'accepta entre les 9 i les 20 hores a partir de l'1 de maig, en un espai que es va estrenar l'any passat.

D'altres han habilitat platges en horari nocturn, com és el cas del Prat de Llobregat, que accepta l'ús de l'espai entre els accessos 22 i 24 per part dels gossos entre l'1 de maig i el 30 de setembre de 20.00 a 08.00 hores. Les casuístiques són diverses, ja que per exemple el tram de la platja d'Altafulla entre la plaça Consolat de Mar i el Fortí està disponible per als animals entre l'1 d'abril i el 15 d'octubre, de 7:00 a 8:30 del matí i de 22:00 a 23:30 hores.

Mides diverses

Pel que fa a la mida dels espais, el ventall també és ampli: a la platja de l'Arenal de l'Ampolla, un tram de 300 m2 sense serveis està habilitat de l'1 de maig al 30 de setembre, mentre que la resta de l'any, els gossos poden accedir a qualsevol platja. Una mica més al sud, ja al delta de l'Ebre, a la platja de la Bassa de l'Arena de Deltebre, s'hi han destinat 500 metres a la part sud. Encara al delta, uns 26.000 m2 estan destinats a aquest ús a la platja d'Eucaliptus d'Amposta. I a l'altre extrem del país, a Portbou, a la zona de la Platja Gran hi ha 30 metres d'amplada per a mascotes.

Serveis i condicions d'ús

Els serveis de les platges on es pot anar amb gos són també diversos. Al barri del Poblenou, a Pineda de Mar, s'hi ha instal·lat una dutxa específica per a mascotes, i al Vendrell s'està valorant fer-ho també en un espai nou amb sortida al mar que encara no està operatiu. A la platja del Barri Marítim de Torredembarra, l'espai està equipat amb una tanca perimetral, cartellera informativa, una font, una dutxa per a gossos i papereres per a dipositar excrements i deixalles.

D'altres espais, com ara la platja de Belis de Sant Pere de Ribes, no tenen cap servei. El cas del municipi garrafenc és el d'una cala natural que, segons fonts del consistori, no està regulada i, per tant, s'hi pot anar amb mascota, però sense serveis. En alguns casos es demana que estiguin lligats, com a la platja dels Griells de Torroella de Montgrí. A la d'Arenys de Mar, els animals que facin ús de la zona de bany hauran de dur un mocador específic que els identifica deixant clar que compleixen els requisits d'ús de l'espai.

L'Alt Empordà i el Maresme sumen gairebé la meitat de trams habilitats al país

En conjunt, un 65% dels municipis costaners tindran, com a mínim, un espai per a mascotes -fa dos anys, aquesta xifra se situava en el 53,6%-. Totes les comarques menys la Selva en tenen, i el Maresme és la comarca amb més àrees destinades a aquest ús, un total de 13. L'Alt Empordà en suma 11, així que els 24 espais de les dues comarques són pràcticament la meitat dels 51 totals. Cadaqués en té quatre, un més que Sant Pol de Mar, i dos més que el Port de la Selva. Aquests tres són els únics municipis del país amb més d'un tram destinat a aquest efecte.

El Tarragonès en registra 6, mentre que al Garraf hi ha quatre trams del litoral on es pot anar amb l'animal de companyia, i al Baix Ebre o al Baix Empordà, tres. El Barcelonès en té una a la capital i una altra al centre de Badalona, darrere de la piscina Mireia Belmonte, i el Baix Llobregat i el Baix Camp també en compten dues, una més que la primera que es posarà en marxa entre finals de maig i principis de juny al Baix Penedès –concretament, al Vendrell.

Els motius per no tenir una platja de gossos

Un total de 24 dels 69 municipis que es troben amb la línia de la costa no accepten gossos, per diversos motius. Un d'ells l'expliquen fonts de Sant Pere Pescador, que addueixen que els hi "agradaria", però que no és possible perquè és part del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i la presència de gossos podria afectar la nidificació d'ocells. Més al sud, a Blanes, expliquen que no es vol perdre la distinció de bandera blava, i que "no hi ha una zona extensa de platja".

Pel que fa a Castelldefels, fonts municipals diuen que "s'està estudiant a la comissió de platges" del consistori, però que encara no hi ha una decisió en ferm. "La platja és lineal, de més de 5 km, i per la seva idiosincràsia, és complicat instal·lar una platja de gossos que tingui el consens de tota la ciutadania", comenten. Al seu torn, a Creixell, el motiu de la negativa és que "gran part de la platja és considerada part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i, la resta, es troba molt propera als primers habitatges de la costa".