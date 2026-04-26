Alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya. Els xàfecs poden deixar més de 20 litres en mitja hora a una dotzena de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Girona.
Concretament, l'avís afecta les comarques de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa i Selva.
Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya, l'avís de nivell groc comença aquest diumenge a les 14 hores i es mantindrà fins a les 20 hores de dilluns, quan també inclourà la Val d'Aran en l'alerta per intensitat de pluges.
A partir del migdia i fins al vespre, la pluja pot descarregar amb intensitat i anar acompanyada localment de calamarsa o pedra. Protecció Civil demana precaució en la conducció o si es tenen previstes activitats a l'exterior.