Augment inusual d'encallaments de mantes: quatre casos en dues setmanes a Catalunya

Especialistes de la costa mediterrània investiguen l'augment inusual d'encallaments de mantes, una espècia coneguda amb el nom científic de Mobula mobular, a les platges de l'Estat. Només a Catalunya s'han registrat quatre casos en les últimes dues setmanes, malgrat que tots ells han estat atesos per la Fundació CRAM.

Catalunya, País Valencià, Andalusia i les Illes Balears, els territoris de l'Estat que tenen costa al mar Mediterrani, han documentat prop de vint casos durant la primavera. Per ara no es coneix un patró clar en els registres i tot apunta que hi ha múltiples factors que intervenen en aquesta situació.

La presència de taurons i mantes al Mediterrani és habitual, especialment a la primavera i l'estiu, però s'han incrementat els casos d'observacions i encallaments al Mediterrani estatal. Davant d'aquesta situació, s'ha creat un grup de treball d'especialistes de diferents entitats del Mediterrani espanyol, entre els quals hi ha el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC).

En aquests últims dies s'estan fent diverses anàlisis patològiques i mediambientals per identificar els factors que podrien estar influint en els encallaments d'aquests peixos. Els especialistes recomanen avisar immediatament les autoritats i no estressar els animals ni intentar reintroduir-los, ja que les mantes es considera que estan en perill d'extinció.

Les mantes ratllades o rajades són espècies autòctones del Mediterrani que es poden localitzar sovint a les platges del país. Hi ha moltes varietats de l'espècie. La que es troba a Catalunya és de color marró fosc a les vores i més clar al centre. L'espècie es pot considerar un peix perillós per als banyistes, ja que en cas de contacte pot causar lesions.