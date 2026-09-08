Malgrat que el gruix de les precipitacions s'esperen per dimecres, aquesta tarda ja han començat els primers xàfecs i tempestes, especialment intenses en punts de la meitat sud del país.
Davant d'aquesta situació, el Meteocat ha emès un avís d'observació per temps violent. És de nivell vermell per a les Garrigues i taronja a cinc comarques més: la Conca de Barberà, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia i l'Alt Camp.
Per altra banda, també hi havia un avís per intensitat de pluja en comarques del nord-est, però les precipitacions han acabat afectant més la Catalunya Nord. De moment, les quantitats acumulades són encara escasses amb un màxim de 5 litres a les Garrigues i 4 al Berguedà.
- Garrigues (avís vermell)
- Conca de Barberà (avís taronja)
- Urgell (avís taronja)
- Segarra (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Alt Camp (avís taronja)
La situació arriba poques hores abans del primer gran temporal de la tardor. En aquest sentit, el Meteocat manté un avís vermell per intensitat de pluja en cinc comarques de la regió metropolitana de Barcelona i del Penedès, on s'han suspès les classes.
Ara bé, les precipitacions, amb menor o menor mesura, poden afectar el conjunt del país, excepte en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre.