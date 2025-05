Detecten a l'Estat una nova espècie d'aranya exòtica

Una espècie d'aranya exòtica ha estat detectada per primera vegada a l'Estat. Un estudi en el qual han participat diversos centres i universitats, entre les quals l'Autònoma de Barcelona, ha fet aquesta nova troballa.

L'exemplar en concret es tracta de l'aranya Howaia mogera, d'origen asiàtic, i ha estat detectada als ecosistemes subterranis de la ciutat de Carmona, a Sevilla. El projecte volia analitzar la fauna nativa d'artròpodes cavernícoles, ja que existeix una gran llacuna científica entorn d'aquests ecosistemes.

L'equip d'especialistes va realitzar una expedició als aqüeductes d'origen romà i van trobar aquesta aranya per primer cop a l'Estat. Es caracteritza per habitar llocs humits com poden ser les coves i, com que es trobava en un patrimoni històric protegit, es va dissenyar una meticulosa estratègia de captura manual per evitar danys a l'estructura.

Les anàlisis de l'aranya i els resultats de l'estudi, publicat a la revista internacional Arachnology, han descrit una espècia d'aranya molt petita d'origen asiàtic que molt probablement es troba ja establerta a la zona. I és que fa més de 50 anys que s'expandeix fora de la seva àrea nativa i pot haver arribat a més de 13 països gràcies al flux de mercaderies.

Ara s'obren diverses incògnites pendents de resoldre. La més preocupant és saber si es tracta d'una espècie invasora que pugui tenir efectes adversos en els ecosistemes en els quals s'instal·la.