Dos dies amb temporal de vent: alerta taronja del Meteocat a quasi tot el país

“Febrer ventós, cara de gos”, diu el refranyer. I ens esperen dos dies força complicats. On les ratxes de vent seran molt fortes i afectaran també zones del país on hi estan poc acostumades. De fet, el Meteocat ha activat un avís taronja que, de cara a dijous -Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona-, afecta quasi la totalitat del país, mentre que per dimecres se centrarà a les comarques del centre i del sud del país. Protecció Civil ja ha activat el pla Ventcat en fase d'alerta i fa una crida a vigilar amb la caiguda d'elements de les terrasses i de mobiliari urbà.
Quin temps ens espera per aquest dimecres 11 de febrer?
Serà una jornada dominada pel vent de component oest que tendirà a reforçar-se al llarg del dia a gran part del país. Pel que fa a les precipitacions, la tarda serà més variable, especialment al terç nord i al terç oest de Catalunya, on els núvols seran més compactes i deixaran alguns ruixats.
Un fet molt destacable és que la massa d'aire càlid farà que la cota de neu se situï ja per sobre dels 2.400 metres, quedant restringida als cims més alts del Pirineu.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
A causa de la nuvolositat i el vent, les temperatures mínimes seran més altes de l'habitual per a l'època, evitant les gelades arreu. Les màximes, de nou, seran quasi primaverals a causa del ponent: entre 20 i 23 a la costa i al prelitoral mentre que a l'interior es poden enfilar fins als 16-19. Cal tenir en compte que avui s'han fregat els 25 graus a Ulldecona, el registre més alt d'aquest 2026.
- Barcelona: mín. 14 °C / màx. 21 °C
- Girona: mín. 4 °C / màx. 20 °C
- Lleida: mín. 9 °C / màx. 19 °C
- Tarragona: mín. 12 °C / màx. 22 °C
- Tortosa: mín. 12 °C / màx. 23 °C
- Manresa: mín. 9 °C / màx. 17 °C
- Tremp: mín. 4 °C / màx. 14 °C
- Olot: mín. 3 °C / màx. 17 °C
- Granollers: mín. 10 °C / màx. 20 °C
- Vielha: mín. 1 °C / màx. 14 °C
Vent i avisos activats
L'impacte del vent serà sever i el Meteocat ha activat avisos de perill tant per dimecres com per dijous. De fet, per demà passat l'alerta taronja per ratxes superiors als 70 km/h -que en molts punts s'acostaran als 100- afecta quasi tot Catalunya.
Més vent i més pluja
Dijous serà un dia en què el sol dominarà, però el vent serà protagonista. De fet, aquesta ponentada no només guanyarà intensitat sinó que s'estendrà arreu del país i, puntualment, es poden superar els 100 km/h. De cara a divendres, nou canvi de temps: pluja força general mentre que dissabte les precipitacions -acompanyades de vent de nord- es restringiran al Pirineu.