El Govern encarrega ara el pla de prevenció d'incendis al parc natural dels Ports

Una setmana després del gran incendi del Baix Ebre, el Govern ha encarregat el pla de prevenció per al parc natural dels Ports. Es tracta d'un document que arriba tard, molt tard. De fet, com va admetre la setmana passada el Departament de Territori després que ho denunciés la CUP, fa 39 anys que hauria d'estar fet pel decret 18/1986. Més enllà d'aprovar aquest encàrrec, el consell executiu d'aquest dimarts ha servit per anunciar un paquet de mesures urgent per a les zones afectades després d'un inici de temporada que ja és la pitjor des del 2012.

10 milions en actuacions urgents

Quan encara els Bombers de la Generalitat no han donat per extingit definitivament l'incendi de Paüls, el Govern ha reaccionat a un inici d'estiu amb quasi 10.000 hectàrees cremades amb l'aprovació d'un paquet de mesures urgents.

Són un total de 10 milions d'euros que permetran a l'empresa pública Forestal Catalana licitar els treballs de restauració i recuperació de les zones afectades pels recents incendis. A més, aquest paquet servirà per contractar la redacció del pla de prevenció d'incendis tant del parc natural dels Ports com de la reserva natural de Mas de Melons, a Ponent.

Cal recordar que el decret 18/1986 obliga a tots els espais naturals protegits -entre els quals els parcs naturals- a tenir un pla bàsic de protecció d'incendis, una mancança en el cas del massís del Port que es va denunciar arran del foc que va calcinar unes 3.300 hectàrees i va provocar la mort d'un bomber.

Més efectius de prevenció forestal

L’acord del Govern també inclou el reforç de l’estructura del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), depenent del Departament d'Agricultura, amb tres noves unitats per donar servei permanent a la comarca de la Segarra, les Terres de l’Ebre i el sud de les comarques de Girona. Globalment, suposarà una ampliació de 36 efectius, entre caps d’equip, conductors, tècnics en riscos laborals i recursos humans o operadors de ràdio, entre d’altres.

Així mateix, s’ampliaran els mitjans disponibles amb quatre camions polivalents amb braç desbrossador, quid d’aigua i grada ràpida, vuit tot terrenys pick-ups amb quid d’aigua, dos tractors forestals, quatre robots desbrossadors teledirigits i dues biotrituradores.

Accelerar el pla general de política forestal

El Govern també vol accelerar la tramitació i aprovació del pla general de política forestal 2026-2036, el document que identificarà i prioritzarà els punts estratègics de gestió (PEG) i també les <ones de foment de gestió (ZFG) per evitar incendis. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d’Interior i Seguretat Pública, amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, planificaran la gestió forestal dels perímetres de protecció prioritària, que tenen com a objectiu atenuar i disminuir l’exposició dels massissos forestals. El cos de Bombers de la Generalitat tindrà un paper clau a l’hora de definir l’estratègia d’abordatge de la prevenció dels incendis forestals.

El text aprovat també preveu la recuperació i el manteniment de mil hectàrees d’hàbitats d’espais oberts d’interès per la biodiversitat i la prevenció d’incendis forestals abans del mes de juny de l’any 2026. És a dir, talar selectivament boscos per tenir zones de pastures o similars que atenuïn la intensitat del foc.

També es promourà una línia oberta de cinquanta milions d’euros a través de l’Institut Català de Finances destinats a préstecs amb interès bonificat per atendre qualsevol situació d’emergència.