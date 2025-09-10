El Govern potència la pesca als rius per regular l'expansió dels peixos exòtics

El Govern ha aprovat un decret que regula la pesca en aigües continentals, una activitat ja emparada per llei des de fa 15 anys. El nou text posa èmfasi en les escoles de riu i en les societats de pesca, que a Catalunya n'hi ha més d'un centenar.
La presència d'espècies exòtiques als rius catalans supera, en alguns trams, la d'espècies natives. Aquesta situació és sovint la principal amenaça per a la conservació de fauna autòctona com la truita mediterrània.
En aquest context, segons el Departament d'Agricultura, la pesca continental esdevé una eina clau per al manteniment de la biodiversitat, ja que contribueix a controlar les poblacions invasores i a protegir els rius. Pel conseller Òscar Ordeig el nou text obre una nova etapa per potenciar la pesca.
Repoblar rius amb truites
A la piscifactoria de Bagà, al nord del Berguedà, crien truites comunes i també autòctones, les mediterrànies. És una de les dues piscifactories que hi ha a Catalunya i cada any produeixen 180.000 truites adultes i alevins que ajudaran a repoblar rius i a mantenir les zones intensives de pesca.
A Catalunya, la pesca recreativa en aigües continentals, és a dir, en rius, llacs i embassaments, està regulada per la llei de pesca de fa 15 anys, però no ha estat fins ara que s'ha aprovat el decret que desplega la norma.
Entre d'altres coses, el nou text implica regular les escoles de riu i les societats de pesca que, a Catalunya, n'hi ha més d'un centenar. Com a novetat, també preveu la pesca en espais privats com ara estanys on poder pescar.
Segons el conseller de Ramaderia, Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, amb l'entrada en vigor del decret, es reforça el paper de les societats i de les escoles de pesca com a agents actius en la gestió i preservació del medi natural. D'aquesta manera, el departament pretén afavorir una activitat que ha evolucionat cap a la pesca sense mort i que contribueix a lluitar contra les espècies exòtiques i invasores.
L'objectiu, explica, és que la pesca esdevingui una pràctica més respectuosa amb el medi. Així, el nou reglament reforça aquesta voluntat, i n'incentiva el valor turístic que és molt important per a l'economia de les comarques de muntanya.
La pesca continental és un dels principals recursos econòmics i turístics que tenen les zones d'interior i de muntanya. Aquest 2025 s'ha recuperat els nivells de llicències d'abans de la pandèmia i la previsió, segons el conseller, és que aquest any sigui històric amb un increment de fins el 10%. En concret, l'any passat es van tramitar prop de 70.000 permisos de pesca continental.