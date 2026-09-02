El temps d'aquest dijous 3 de setembre: es manté l'estabilitat i el sol arreu

El temps es mantindrà majoritàriament estable aquest dijous, 3 de setembre. La jornada serà majoritàriament assolellada, amb una nova pujada, tot i que lleu, de les temperatures. Tant les mínimes com les màximes augmentaran respecte de dimecres, amb un ascens especialment destacat a les zones de l’interior.
El cel es mantindrà serè en general, tot i que fins a primera hora del matí hi haurà alguns núvols baixos a punts de les Terres de l’Ebre. A la tarda, també podran aparèixer alguns núvols al sector oriental del Pirineu, però seran no alteraran el predomini del temps estable.
Pujada de les temperatures
A partir d'aquest dijous les temperatures aniran en augment fins al cap de setmana per l'arribada d’aire càlid des del sud, que s’instal·larà al país, almenys, fins a final de setmana.
L'estiu més càlid
Catalunya ha patit l'estiu més càlid d'ençà que hi ha registres. S'han esmicolat quasi tots els rècords: més dies per sobre dels 35 i els 40 graus, més nits tòrrides i la màxima més alta mai registrada a Barcelona. De fet, l'anomalia s'enfila fins a 3,3 graus respecte a la mitjana 1990-2020, un període que ja té en compte el canvi climàtic.