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El temps d'aquest dimarts 30 de juny: 22 comarques en avís per calor i tempestes

Terra

El Meteocat activa avisos per calor nocturna aquesta nit a dotze comarques i manté alertes per tempestes de tarda al nord-est en una jornada de molta xafogor

  • Creixen cumulonimbus, a Sant Bartomeu del Grau (Osona) -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 20:09
Actualitzat el 29 de juny de 2026 a les 20:10

La calor continuarà sense donar treva aquest dimarts 30 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor nocturna entre la matinada d'aquest dilluns i dimarts a dotze comarques del litoral i prelitoral, on les temperatures es mantindran excepcionalment altes entre les dues de la matinada i les vuit del matí. A més, de cara a la tarda, també hi haurà avisos per calor diürna en sis comarques i per intensitat de pluja en quatre comarques del nord-est.

Durant el matí predominarà el sol a bona part del país, tot i que a partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la tarda es formaran ruixats i tempestes que afectaran principalment aquestes zones i que localment podran descarregar amb força, anar acompanyats de calamarsa i deixar quantitats abundants, i no es descarta algun xàfec més aïllat al prelitoral.

Pel que fa a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa a l'interior, però al litoral i al prelitoral es mantindrà molt elevada, amb una nit marcada per la xafogor. La màxima tornarà a pujar lleugerament, sobretot a la costa sud, on els termòmetres es mouran entre els 32 i els 35 graus. El vent bufarà de component sud a bona part del territori, mentre que la tramuntana continuarà deixant alguns cops moderats a l'Alt Empordà.

Avisos per calor nocturna

El Meteocat ha activat avisos per calor nocturna entre les 02.00 i les 08.00 hores a aquestes dotze comarques:

  • Alt Empordà
  • Baix Empordà
  • Gironès
  • La Selva
  • Maresme
  • Vallès Occidental
  • Vallès Oriental
  • Barcelonès
  • Baix Llobregat
  • Garraf
  • Alt Penedès
  • Baix Penedès

Avisos per calor

Durant la jornada de dimarts també hi ha avisos per calor intensa a sis comarques:

  • Montsià
  • Baix Ebre
  • Baix Camp
  • Tarragonès
  • Garraf
  • Baix Penedès

Avisos per intensitat de pluja

A la tarda, el Meteocat manté activats avisos per intensitat de pluja a quatre comarques del nord-est:

  • Ripollès
  • Osona
  • Garrotxa
  • La Selva

 I a mitjà termini?

La calor continuarà sent la protagonista durant els pròxims dies. Dimecres encara es podrà formar algun ruixat de tarda al nord-est, però a partir de dijous tornarà a imposar-se el temps estable. De cara al cap de setmana, l'anticicló es reforçarà novament i les temperatures tornaran a pujar, amb un ambient plenament estiuenc i sense canvis importants a la vista.

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