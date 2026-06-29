El temps d'aquest dimarts 30 de juny: 22 comarques en avís per calor i tempestes

La calor continuarà sense donar treva aquest dimarts 30 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor nocturna entre la matinada d'aquest dilluns i dimarts a dotze comarques del litoral i prelitoral, on les temperatures es mantindran excepcionalment altes entre les dues de la matinada i les vuit del matí. A més, de cara a la tarda, també hi haurà avisos per calor diürna en sis comarques i per intensitat de pluja en quatre comarques del nord-est.
Durant el matí predominarà el sol a bona part del país, tot i que a partir de mig matí creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la tarda es formaran ruixats i tempestes que afectaran principalment aquestes zones i que localment podran descarregar amb força, anar acompanyats de calamarsa i deixar quantitats abundants, i no es descarta algun xàfec més aïllat al prelitoral.
Pel que fa a les temperatures, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa a l'interior, però al litoral i al prelitoral es mantindrà molt elevada, amb una nit marcada per la xafogor. La màxima tornarà a pujar lleugerament, sobretot a la costa sud, on els termòmetres es mouran entre els 32 i els 35 graus. El vent bufarà de component sud a bona part del territori, mentre que la tramuntana continuarà deixant alguns cops moderats a l'Alt Empordà.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat ha activat avisos per calor nocturna entre les 02.00 i les 08.00 hores a aquestes dotze comarques:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Gironès
- La Selva
- Maresme
- Vallès Occidental
- Vallès Oriental
- Barcelonès
- Baix Llobregat
- Garraf
- Alt Penedès
- Baix Penedès
Avisos per calor
Durant la jornada de dimarts també hi ha avisos per calor intensa a sis comarques:
- Montsià
- Baix Ebre
- Baix Camp
- Tarragonès
- Garraf
- Baix Penedès
Avisos per intensitat de pluja
A la tarda, el Meteocat manté activats avisos per intensitat de pluja a quatre comarques del nord-est:
- Ripollès
- Osona
- Garrotxa
- La Selva
I a mitjà termini?
La calor continuarà sent la protagonista durant els pròxims dies. Dimecres encara es podrà formar algun ruixat de tarda al nord-est, però a partir de dijous tornarà a imposar-se el temps estable. De cara al cap de setmana, l'anticicló es reforçarà novament i les temperatures tornaran a pujar, amb un ambient plenament estiuenc i sense canvis importants a la vista.