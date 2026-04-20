El temps d'aquest dimarts: més pluges al nord i núvols a la resta del país

Després d'un dilluns passat per aigua amb avisos vermells per pluja en cinc comarques, aquest dimarts la situació serà menys intensa, tot i que es mantindran les pluges al nord del país, que contrastaran amb les altes temperatures a l'interior.
Al llarg de la jornada de dimarts circularan algunes bandes de núvols que deixaran el cel mig ennuvolat. A més, al centre de la jornada creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu que també ennuvolaran el cel en aquests sectors i, posteriorment, a altres punts del terç nord, tot i que a partir del vespre, aquests núvols minvaran. Per altra banda, al final del dia arribaran restes de nuvolades al terç oest i, independentment, a punts del litoral sud es podran formar alguns núvols al llarg del dia.
A partir de migdia s'esperen xàfecs localment acompanyats de tempesta al Pirineu i, més aïllats, al Prepirineu. Això sí, no es preveu que s'activi l'alerta vermella, ja que seran d'intensitat feble i acumularan quantitats de precipitació poc abundants.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
La temperatura no patirà canvis significatius i continuarà rondant els 30 graus en molts punts de l'interior:
- Barcelona: mín. 16 °C / màx. 22 °C
- Girona: mín. 10 °C / màx. 26 °C
- Lleida: mín. 11 °C / màx. 30 °C
- Tarragona: mín. 11 °C / màx. 22 °C
- Tortosa: mín. 11 °C / màx. 27 °C
- Manresa: mín. 8 °C / màx. 27 °C
- Tremp: mín. 10 °C / màx. 30 °C
- Ripoll: mín. 9 °C / màx. 26 °C
- Vielha: mín. 7 °C / màx. 24 °C
I a mitjà termini?
De cara a dimecres, es preveu que redueixin les pluges al Pirineu i Prepirineu, tot i que es mantindran els núvols baixos a la tarda i la temperatura continuarà rondant els 30 graus, sobretot al Ponent.