El temps d'aquest dimecres: es mantenen l'estabilitat i les bones temperatures

Aquest dimecres mantindrem un temps primaveral i estable, marcat pel domini del sol i temperatures suaus que arribaran als 25 graus i s'allargaran tota la setmana. La jornada començarà amb cel serè, tot i que es podrà formar algun núvol baix matinal al prelitoral sud.
Al migdia, podrien créixer alguns núvols d'evolució diürna al Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel mig ennuvolat. Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat de matinada i entre molt ennuvolat i cobert a partir del vespre.
Tot i això, no es preveuen precipitacions aquest dimecres, en línia amb la resta de la setmana, en què només ens haurem de preocupar per les temperatures i els núvols al cel.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
La temperatura mínima serà lleugerament més alta i la màxima pujarà moderadament; superarà els 20 °C a gairebé tot el país i arribarà als 24 i 25 °C a les Terres de l'Ebre, Empordà, Ponent i Catalunya central.
- Barcelona: mín. 12 °C / màx. 21 °C
- Girona: mín. 3 °C / màx. 25 °C
- Lleida: mín. 4 °C / màx. 24 °C
- Tarragona: mín. 9 °C / màx. 21 °C
- Tortosa: mín. 12 °C / màx. 26 °C
- Manresa: mín. 2 °C / màx. 24 °C
- Tremp: mín. 4 °C / màx. 23 °C
- Ripoll: mín. 2 °C / màx. 22 °C
- Vielha: mín. 2 °C / màx. 18 °C
I a mitjà termini?
El bon temps es mantindrà també durant aquest dijous i divendres, tot i que aquest últim dia podrien travessar el país alguns núvols baixos. El cap de setmana es preveu un lleuger canvi de temps, sobretot quant als núvols, que podrien deixar algun ruixat feble a Catalunya.