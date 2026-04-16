El temps d'aquest divendres: augmenten les temperatures fins als 28 graus

Aquest divendres torna a ser un dia marcat per l'estabilitat. La temperatura serà, de nou, la protagonista d'aquesta jornada, perquè podria arribar als 28 graus a punts de l'interior.
Durant el matí, predominarà el cel serè, però a partir de la tarda podrà quedar poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts. A més, a l'inici i al final del dia es formaran alguns intervals de núvols baixos al litoral sud, seran més extensos a la nit, quan afectaran també l'Empordà.
A la tarda hi haurà núvols d'evolució al prelitoral i puntualment a la serralada litoral, i nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector oriental, que deixaran el cel molt ennuvolat. Motiu pel qual no es descarta algun ruixat a la zona, on la cota de neu rondarà els 2.600 metres.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
La temperatura màxima serà lleugerament més alta, tot i que a sectors de la meitat oest podrà pujar de forma moderada. Els valors màxims podran voltar els 28 °C a Ponent i se superaran els 26 °C a la major part de l'interior.
- Barcelona: mín. 15 °C / màx. 23 °C
- Girona: mín. 8 °C / màx. 26 °C
- Lleida: mín. 9 °C / màx. 28 °C
- Tarragona: mín. 10 °C / màx. 21 °C
- Tortosa: mín. 10 °C / màx. 27 °C
- Manresa: mín. 6 °C / màx. 26 °C
- Tremp: mín. 7 °C / màx. 28 °C
- Ripoll: mín. 7 °C / màx. 26 °C
- Vielha: mín. 6 °C / màx. 22 °C
I a mitjà termini?
El bon temps no arribarà al cap de setmana. Es preveu que dissabte, tot i que continuaran pujant els termòmetres, comencin a créixer núvols al nord del país que podrien evolucionar cap a ruixats i xàfecs durant la tarda de dissabte i diumenge i, inclús, tempesta en punts concrets del Pirineu.