El temps de dimarts: cel assolellat i augment notable de les temperatures

Aquest dimarts 24 de març estarà marcat per una situació meteorològica semblant a la de la jornada anterior, amb un ambient assolellat i alguns intervals de núvols que, en alguns moments, deixaran el cel mig ennuvolat al nord del país.
A primera hora del dia, el cel es presentarà poc ennuvolat en general, tot i que no es descarta la presència de núvols baixos en punts del litoral i de l’interior. Amb el pas de les hores, la nuvolositat anirà augmentant, sobretot a zones de muntanya i de l’interior, on a la tarda podrien aparèixer alguns ruixats febles i dispersos.
Segons el Meteocat, no s'esperen precipitacions, per tant, podrem gaudir d'un dimarts tranquil a tot arreu. Això sí, el canvi apareixerà en les temperatures, que pugen significativament respecte de dilluns.
Les mínimes seran semblants, però les màximes pujaran moderadament. A Barcelona, els valors es mouran entre els 10 i els 18 graus. A Girona, la jornada anirà aproximadament dels 6 als 20 graus. A Lleida, es passarà d’uns 3 graus al matí fins als 18 a la tarda. I a Tarragona, els termòmetres oscil·laran entre els 10 i els 17 graus.
I a mitjà termini?
Els canvis en el temps vindran a partir de dijous, quan s'espera l'entrada de vent de component nord que afectarà els termòmetres baixant les temperatures significativament. Tot i això, s'esperen dies assolellats, amb alguns núvols baixos que podrien deixar el cel els pròxims dies un poc ennuvolat.