El temps de dimarts: ruixats, màximes disparades i pendents d'un nou avís per vent

El temps no fa net i aquest dimarts, 10 de febrer, part del país tornarà a estar esquitxat per ruixats. Tot plegat, mentre continua la influència de les pertorbacions atlàntiques que portaran vents de ponent que dispararan les màximes amb valors per sobre dels 20 ºC al litoral i fins als 23 a l'interior de les Terres de l'Ebre. I atenció, com diu el refrany: “Ventades calentes de febrer fan ric el metge i el fosser”.
Quin temps ens espera per aquest dimarts 10 de febrer?
Ens espera un dimarts de molta variabilitat. Durant el matí, el cel estarà mig o molt cobert amb precipitacions que afectaran l'oest de Catalunya i tot el conjunt de la serralada del Pirineu. Aquestes pluges seran el resultat del denominat corrent en jet, un flux de l'oest molt potent que aquests dies està impactant de ple a la península Ibèrica, tal com explica el Meteocat.
Això sí, les precipitacions a Catalunya seran febles i disperses i només al vessant nord del Pirineu poden ser una mica significatives. Tot plegat, amb una cota de neu que es dispararà al llarg de la jornada fins als 2.200-2.400 metres a causa de l'entrada d'una massa d'aire molt càlida per a l'època.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
El matí ja començarà amb temperatures suaus, amb mínimes entre 10 i 12 graus i sense glaçades ni al Pirineu. Però, atenció, demà serà el primer dia del 2026 de “caloret”. Al litoral les màximes poden arribar als 20-21 ºC -també en punts del prelitoral i de la plana de Lleida-, mentre que a l'interior de les Terres de l'Ebre no es descarten 23 o, fins i tot, 24 graus.
- Barcelona: mín. 12 °C / màx. 20 °C
- Girona: mín. 4 °C / màx. 18 °C
- Lleida: mín. 7 °C / màx. 20 °C
- Tarragona: mín. 10 °C / màx. 20 °C
- Tortosa: mín. 9 °C / màx. 23 °C
- Manresa: mín. 5 °C / màx. 18 °C
- Tremp: mín. 4 °C / màx. 17 °C
- Olot: mín. 5 °C / màx. 16 °C
- Granollers: mín. 7 °C / màx. 20 °C
- Vielha: mín. 4 °C / màx. 13 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
Més enllà de la pluja a la meitat oest i al Pirineu, el focus d'atenció se centra en el vent que començarà a bufar amb força dimecres a la tarda-vespre, preparant el terreny per a una situació complicada de cara al dimecres on el Meteocat ja ha activat avisos a una quinzena de comarques de la regió metropolitana, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Alerta per dimecres
El corrent en jet anirà a més i, de cara a dimecres, també es notarà clarament en superfície. El Meteocat preveu una doble jornada de ventades de component oest molt fortes, que poden fer mal especialment a les comarques de Tarragona. Tot plegat, mentre continua la inestabilitat sobretot al terç oest i al conjunt del Pirineu.