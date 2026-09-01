El temps de dimecres 2 d'agost: la calor torna a enfilar-se amb força

La calor tornarà a guanyar protagonisme aquest dimecres després d'uns dies amb temperatures més contingudes. El sol dominarà el conjunt del país, tot i alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre i nuvolades de tarda al Pirineu i altres punts de muntanya de la meitat nord. No s'esperen canvis meteorològics importants ni precipitacions destacables.
El dia començarà amb cel serè o poc ennuvolat a bona part de Catalunya. De matinada i durant les primeres hores del matí, però, hi haurà alguns intervals de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, que localment podran deixar l'ambient una mica més carregat. A partir del migdia creixeran núvols d'evolució al Pirineu, sobretot al sector oriental, i també a altres punts de muntanya de la meitat nord i al massís del Port. No es descarta algun ruixat feble i aïllat al Pirineu oriental durant la tarda, però la precipitació serà molt escassa.
La temperatura serà la protagonista de la jornada. La mínima es mantindrà semblant, però la màxima pujarà entre lleugerament i moderadament, especialment a l'interior. Les mínimes continuaran sent tropicals a bona part del litoral, mentre que a l'interior se situaran aproximadament entre els 15 i els 18 ºC; al Pirineu seran més baixes, amb registres generalment inferiors als 15 ºC i localment propers als 10 ºC. Durant el dia, les màximes arribaran als 35-37 ºC al sud de Ponent i al nord de les Terres de l'Ebre. A la resta de l'interior, els valors es mouran majoritàriament entre els 30 i els 35 ºC.
I a mitjà termini?
La calor s'intensificarà encara més durant els pròxims dies. El temps continuarà dominat pel sol, amb alguns núvols baixos costaners i nuvolades de tarda al Pirineu. El pic de calor es podria assolir entre divendres i dissabte, amb temperatures novament molt elevades.