El temps de divendres: jornada més tranquil·la (però amb vent encara)

El temps ens dona una mica de treva aquest divendres, que anirà marcat d'una jornada generalment tranquil·la però encara marcada pel vent. L'ambient, però, serà més assolellat i amb pocs núvols. Les temperatures continuaran sent una mica baixes en comparació amb el que és habitual per aquesta època primaverenca.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que el vent vagi afluixant aquest divendres, si bé es mantindrà sobretot als dos extrems del país. Per això, es mantenen els avisos en cinc comarques del nord català. Concretament, a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès i l'Alt Empordà. El mar també continuarà revoltat, especialment a la Costa Brava.
D'altra banda, el cel es presentarà amb intervals de núvols, que seran més abundants al vessant nord del Pirineu i també al sector central del litoral. Tot i això, no s'esperen precipitacions i, en conjunt, predominarà un ambient més assolellat.
Pel que fa a les temperatures, es preveu que la màxima sigui similar a la d'aquest dijous. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 9 graus i s'enfilarà fins als 15 a la tarda. A Girona, es passarà d'un grau de mínima a una màxima que podria tocar els 17. A Lleida, el matí també serà fresc amb un grau, però el sol farà que el mercuri arribi als 19 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 7 graus i se situarà al voltant dels 19 a les hores centrals de la jornada.
Avisos per estat de la mar
D'altra banda, el Meteocat també ha activat un avís per perill per estat de la mar al litoral de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, on les onades poden superar els dos metres i mig.
A mitjà termini
A partir de dissabte, hi haurà una nova pertorbació que, tot i no deixar gaire pluja, reactivarà una possible nevada al vessant nord del Pirineu. D'altra banda, es preveu que entre dissabte a la tarda i diumenge el vent torni a bufar amb força, amb possibles complicacions a la zona el Pirineu.