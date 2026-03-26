El Pirineu ja supera el centenar d'ossos

Per primera vegada des de la reintroducció, el Pirineu ha superat el centenar d'ossos bruns. Concretament, segons el Grup de Seguiment Transfronterer, la població del 2025 s'enfila a un total de 108 exemplars. Malgrat que és un nou rècord, s'ha frenat l'augment sostingut dels darrers anys: només es van detectar vuit noves cries en tota la serralada, tres de les quals a Catalunya.
La meitat dels ossos del Pirineu, a Catalunya
El seguiment de l'os bru és conjunt per les autoritats catalanes i araneses, però també de l'estat francès, Andorra, l'Aragó i Navarra. En global, l'any passat es va constatar la presència de 108 exemplars, la meitat dels quals (54) a Catalunya.
Com assenyalen fonts del Departament de Territori, no es tracta de la xifra real de la població, sinó “del nombre mínim d'ossos” existents. De fet, cada any es revisen retroactivament l'estadística: el 2025 -per exemple- es van detectar onze exemplars que ja eren vius l'any anterior, però que s'havien escapat del seguiment. D'aquesta manera, el balanç del 2024 ha passat dels 96 als 107 exemplars. També s'ha revisat a l'alça les dades del 2023 (94), 2022 (80) i 2021 (76).
Menys cries, frenada del creixement
Sigui com sigui, la taxa de creixement de la població s'ha frenat. Un fet que s'explica per una anòmala reducció del nombre de naixements. En tota la serralada es van detectar vuit cadells, dels quals només tres -un mascle i dues femelles- a Catalunya. A hores d'ara, els tècnics responsables del seguiment no tenen una explicació clara, però apunten que una possible causa -en cap cas l'única- seria el fet que les femelles adultes no s'haurien pogut alimentar prou per tenir cries.
Ara bé, no sembla que hagi de suposar una aturada en l'augment de la població. De fet, aquest 2026 es calcula que entre 29 i 31 femelles estaran disponibles per quedar embarassades.
Tanmateix, sí que s'ha detectat al conjunt de la serralada una lleugera disminució de l'àrea de distribució, de 7.200 a 7.100 km2. En canvi, a Catalunya es continua expandint: va guanyar 150 quilòmetres quadrats fins a arribar a un total de 1.963.