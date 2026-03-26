Renovables des dels municipis: la Diputació de Barcelona destina 25 milions d'euros més

A partir del 8 d’abril es podran començar a presentar les sol·licituds que es vulguin acollir a la tercera edició del projecte de foment de les renovables de la Diputació de Barcelona, dotada amb 25 milions d’euros per als pròxims dos anys. Des de la seva posada en marxa el 2022, el projecte Renovables 2030 ha destinat 201 milions a finançar un miler d’instal·lacions en 188 municipis de la demarcació. “És un projecte d’èxit i rodó en termes ambientals, econòmics i de sobirania energètica”, ha destacat el diputat d’Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra. Com a novetat d’aquesta tercera edició, es començaran a finançar sistemes d’emmagatzematge d’energia i bombes de calor.
Les novetats de la convocatòria
La tercera edició del projecte inclou quatre línies d’actuació. Com a novetat, a la possibilitat de finançar plantes fotovoltaiques i sistemes d’enllumenat eficient com fins ara, se sumen ara les bombes de calor elèctriques, per substituir les que cremen gas o gasoil, i els sistemes d’emmagatzematge d’energia.
Sobre els sistemes d’emmagatzematge, el diputat Marc Serra ha destacat que han de servir per capturar l’electricitat a les hores punta de radiació solar per poder-la consumir en horari nocturn quan l’energia és més cara. “Aquest sistema permetrà que els ajuntaments tanquin el cercle utilitzant l’energia de les fotovoltaiques per fer anar l’enllumenat públic”, ha afegit a tall d’exemple.
També es potenciarà, aprofitant la possibilitat d’emmagatzemar energia, que l’excedent d’energia es pugui destinar al consum de les llars en horari nocturn, ja sigui a través de l’autoconsum compartit o de les comunitats energètiques.
Projectes per valor d'1,2 milions
Cada municipi podrà presentar projectes per un valor màxim d’1,2 milions d’euros per finançar entre el 60% i el 70% del cost de les instal·lacions, tot i que en molts casos s’arriba a finançar fins el 90%.
Marc Serra ha destacat que les instal·lacions fetes fins ara amb els 201 milions d’euros invertits en les dues anteriors edicions, tenen un període d’amortització d’uns cinc anys i que l’estalvi per als municipis és d’entre 20 i 25 milions d’euros anuals. Un estalvi que els consistoris han de destinar a impulsar altres polítiques de promoció d’energies renovables.
“Parlem d’un programa d’èxit que ha de permetre reduir les emissions per mitigar els efectes del canvi climàtic, generar estalvis econòmics als ajuntaments i dotar-los autonomia energètica per no dependre dels dictats dels Trump, Putin o Netanyahu de torn”, ha reblat.
Sobre la significativa reducció del pressupost, que ha passat dels 120 milions de la primera edició als 25 milions de l’actual, Marc Serra ha recordat que tant la Diputació de Barcelona com els ajuntaments estan sotmesos a unes regles fiscals imposades pel Ministeri d’Hisenda que en l’anterior mandat no existien perquè es van aixecar per la pandèmia.