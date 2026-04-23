El temps de divendres: matí tranquil i tarda inestable

Matins tranquils i tardes inestables. Aquesta és la dinàmica que arrosseguem de fa uns dies i que tornarà a protagonitzar la jornada de divendres. Aquest 24 d'abril continuarem amb la tendència dels darrers dies, amb temperatures sense canvis significatius i ruixats al Pirineu i Prepirineu.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el matí començarà tranquil, amb núvols alts i mitjans sobretot cap al terç sud i també al Pirineu. A mesura que s'apropi el migdia, creixeran les nuvolades cap a les zones de muntanya, on les temperatures mínimes seran una mica més baixes.
De cara a la tarda, tornaran els xàfecs i les tempestes a l'extrem nord del Pirineu, si bé la temperatura màxima serà una mica més alta. Tot i que seran d'intensitat moderada, podrien anar acompanyats de calamarsa. També hi haurà núvols alts, mitjans i prims que aniran circulant d'oest a est.
Pel que fa a les temperatures, a Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 13 graus i s'enfilarà fins als 19 a la tarda. A Girona, es passarà de 5 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 22. A Lleida, el matí també començarà amb 9 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 25 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 14 graus i se situarà al voltant dels 20 a les hores centrals de la jornada.
A mitjà termini
Aquesta tendència ens acompanyarà durant més dies. De cara al cap de setmana, la previsió és que els matins siguin tranquils i, per contra, que les tardes vagin acompanyades de xàfecs i tempesta.