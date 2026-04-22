La pesta porcina torna a saltar fora de la zona d'alt risc

La pesta porcina africana continua expandint-se a la regió metropolitana de Barcelona. De fet, després de diverses setmanes, el virus ha saltat fora de la zona d'alt risc. Concretament, segons ha confirmat el conseller Òscar Ordeig, s'ha trobat un positiu a Castellbisbal (Vallès Occidental). De fet, tal com va explicar Nació la setmana, diversos casos localitzats al Papiol estaven a tocar del límit municipal.
Dotze municipis amb positius
Castellbisbal és el dotzè municipi amb positius de pesta porcina, tots repartits entre les comarques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès. El Govern confirma setze positius més, quinze dels quals dins la zona d'alt risc i un a Castellbisbal. Dins de la zona d'alt risc, cinc s'han trobat a Molins de Rei, tres al Papiol, quatre a Sant Cugat del Vallès i 3 a Barcelona.
La gran novetat, més enllà del salt municipal, és l'ampliació de la zona d'alt risc. Ara bé, malgrat saltar, no ha superat la barrera de l'autopista. Amb Castellbisbal, ja són 19 municipis d'alt risc, les zones on l'accés al medi natural continua estant prohibit. En aquest sentit, fa setmanes que Agricultura admet que les restriccions no s'aixecaran abans de l'estiu.
Ara bé, l'anàlisi del mapa del Ministeri d'Agricultura -que no facilita el Departament- mostra com els positius del Papiol freguen el municipi de Castellbisbal mentre que el de Barcelona està a tocar de Montcada i Reixac, fet que confirma que el virus es continua expandint dins la zona d'alt risc. Fonts d'Agricultura consultades per Nació apunten que entra en el previst per l'estratègia marcada pels experts, però eviten fer prediccions si les pròximes setmanes es confirmaran casos en noves poblacions.
18 municipis d'alt risc
Els positius d'aquesta setmana modifiquen la zona d'alt risc, que ja inclou 19 poblacions i provoca el tancament sine die d'espais naturals com Collserola.
Hi ha un total de dotze municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Castellbisbal (Vallès Occidental)
I set municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)