El temps de divendres: màximes de fins a 38 a l'espera de la pujada de temperatures

A l'espera de la primera possible onada de calor de l'estiu, el temps d'aquest divendres a Catalunya serà poc diferent del dels darrers dies. De matinada és possible que hi hagi algun ruixat feble en punts concrets del país, si bé la jornada en si s'espera que sigui tranquil·la i assolellada, amb alguns núvols al nord i al litoral nord.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, de matinada, les restes d'un petit embossament d'aire fred poden deixar algunes gotes a les Terres de l'Ebre i a l'interior de Tarragona. Tot i això, seran quantitats minses de precipitació. A partir del migdia, creixeran alguns núvols d'evolució al Pirineu occidental, que deixaran el cel una mica ennuvolat i on es podrien donar alguns ruixats de tarda, especialment a la Vall d'Aran. En general, però, la tarda serà assolellada i anirà acompanyada d'un sol esplèndid.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, la mínima serà semblant o lleugerament més baixa tret del terç sud, on serà semblant o lleugerament més alta. Pel que fa a la màxima, serà semblant tret del sector central del litoral on serà lleugerament més alta.
- Barcelona: mín. 22 °C / màx. 28 °C
- Girona: mín. 13 °C / màx. 32 °C
- Lleida: mín. 17 °C / màx. 36 °C
- Tarragona: mín. 20 °C / màx. 30 °C
- Tortosa: mín. 20 °C / màx. 32 °C
- Manresa: mín. 16 °C / màx. 34 °C
- Tremp: mín. 15 °C / màx. 35 °C
- Ripoll: mín. 13 °C / màx. 31 °C
- Vielha: mín. 15 °C / màx. 29 °C
I a mitjà termini?
A partir del cap de setmana i fins dimarts, com a mínim, s'espera que les temperatures siguin més altes. De fet, el Meteocat ha activat un preavís per calor intensa i, en aquest sentit, apunta a la possible primera onada de calor d'aquest estiu “que podrà afectar especialment zones de l'interior”. Es preveu que els valors arribin fins als 40 graus a punts de Ponent.