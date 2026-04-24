El temps del cap de setmana: jornades assolellades amb ruixats al nord del país

Arriba el cap de setmana i el temps no variarà gaire en relació amb els darrers dies. Després d'un divendres amb núvols al terç sud i un predomini de l'ambient assolellat, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) és que dissabte i diumenge ens acompanyi un règim estable, si bé continuaran els ruixats de tarda al nord del país.
Pel que fa a dissabte, el dia començarà amb núvols al terç sud i boirina al litoral. La nuvolositat també serà present en alguns punts del Pirineu i Prepirineu, on la temperatura també serà lleugerament més baixa. A la tarda, en aquestes mateixes zones, hi haurà xàfecs i ruixats que poden anar acompanyats de tempesta.
De cara a diumenge, la jornada també començarà assolellada, amb núvols més presents que dissabte, sobretot al sud, a la Catalunya central i al nord. A la tarda, reapareixeran els ruixats al Pirineu i al Prepirineu, mentre que a la resta del país l'ambient serà assolellat.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Quant a la temperatura, el Meteocat apunta que l'ambient serà una mica més càlid. Pel que fa a dissabte, es pot arribar a superar els 27 graus en alguns punts de Ponent. Les hores centrals del dia seran les més caloroses.
- Barcelona: mín. 13 °C / màx. 21 °C
- Girona: mín. 6 °C / màx. 24 °C
- Lleida: mín. 9 °C / màx. 26 °C
- Tarragona: mín. 11 °C / màx. 20 °C
- Tortosa: mín. 11 °C / màx. 24 °C
- Manresa: mín. 8 °C / màx. 26 °C
- Tremp: mín. 9 °C / màx. 26 °C
- Ripoll: mín. 8 °C / màx. 23 °C
- Vielha: mín. 8 °C / màx. 19 °C
A mitjà termini
De cara a la pròxima setmana, la línia serà la mateixa: matins de sol i tardes de tempesta al nord del país. Pel que fa a les temperatures, la previsió és que vagin pujant de manera progressiva.