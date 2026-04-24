24 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Terra

El temps del cap de setmana: jornades assolellades amb ruixats al nord del país

Continuen les precipitacions al Pirineu i Prepirineu, que poden anar acompanyades de tempesta

  Boirines enganxades al terra, aquesta primavera a Gurb (Osona)

ARA A PORTADA

Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 21:01

Arriba el cap de setmana i el temps no variarà gaire en relació amb els darrers dies. Després d'un divendres amb núvols al terç sud i un predomini de l'ambient assolellat, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) és que dissabte i diumenge ens acompanyi un règim estable, si bé continuaran els ruixats de tarda al nord del país.

Pel que fa a dissabte, el dia començarà amb núvols al terç sud i boirina al litoral. La nuvolositat també serà present en alguns punts del Pirineu i Prepirineu, on la temperatura també serà lleugerament més baixa. A la tarda, en aquestes mateixes zones, hi haurà xàfecs i ruixats que poden anar acompanyats de tempesta.

De cara a diumenge, la jornada també començarà assolellada, amb núvols més presents que dissabte, sobretot al sud, a la Catalunya central i al nord. A la tarda, reapareixeran els ruixats al Pirineu i al Prepirineu, mentre que a la resta del país l'ambient serà assolellat.

Quines màximes i mínimes hi haurà?

Quant a la temperatura, el Meteocat apunta que l'ambient serà una mica més càlid. Pel que fa a dissabte, es pot arribar a superar els 27 graus en alguns punts de Ponent. Les hores centrals del dia seran les més caloroses.

  • Barcelona: mín. 13 °C / màx. 21 °C
  • Girona: mín. 6 °C / màx. 24 °C
  • Lleida: mín. 9 °C / màx. 26 °C
  • Tarragona: mín. 11 °C / màx. 20 °C
  • Tortosa: mín. 11 °C / màx. 24 °C
  • Manresa: mín. 8 °C / màx. 26 °C
  • Tremp: mín. 9 °C / màx. 26 °C
  • Ripoll: mín. 8 °C / màx. 23 °C
  • Vielha: mín. 8 °C / màx. 19 °C

A mitjà termini

De cara a la pròxima setmana, la línia serà la mateixa: matins de sol i tardes de tempesta al nord del país. Pel que fa a les temperatures, la previsió és que vagin pujant de manera progressiva.

