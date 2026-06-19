El temps del cap de setmana: sol, pols i màximes de fins a 40 graus

Aquest cap de setmana del 20 i 21 de juny arribarà la primera onada de calor de l'any a Catalunya, amb temperatures excepcionalment altes per a l'època i registres que podran superar els 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha activat avisos per calor extrema i Protecció Civil ha posat en alerta el pla Procicat.
El dissabte començarà amb intervals de núvols alts i mitjans que s'aniran desfent amb el pas de les hores fins a deixar una jornada majoritàriament assolellada. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu i no es descarta algun ruixat feble i localitzat al sector occidental de la serralada. També podria escapar-se algun xàfec de matinada al quadrant nord-oest.
La tendència, però, serà de temperatures a l'alça. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus a bona part de l'interior, però a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre se situaran entre els 37 i els 39 graus, amb algun registre puntual que podria arribar als 40 graus. La xafogor també anirà a més al litoral. La pols africana en suspensió enterbolirà lleugerament el cel i farà que la visibilitat sigui entre bona i regular en alguns sectors. El vent bufarà fluix en general, amb predomini del component sud durant les hores centrals del dia i alguns cops moderats o forts a Ponent i al prelitoral sud.
I diumenge?
La situació encara s'accentuarà més diumenge, coincidint amb l'inici oficial de l'estiu astronòmic. El cel es mantindrà serè o poc ennuvolat, amb alguns núvols alts i nuvolades aïllades al Pirineu. La calor serà extrema a bona part del país, amb moltes màximes entre els 32 i els 38 graus i valors que tornaran a fregar o superar els 40 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. A més, nombrosos sectors de la costa també superaran els 30 graus.
De fet, el Meteocat ha activat l'avís per perill per calor a tres comarques:
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Noguera
La pols sahariana continuarà present i contribuirà a incrementar la sensació de xafogor, especialment al litoral. Les nits seran cada cop més càlides, amb mínimes tropicals generalitzades i valors que localment podrien no baixar dels 25 graus a la costa.