El temps del dilluns 7 de setembre: lleugera baixada de la temperatura

Catalunya encetarà una nova setmana amb sol i calor molt intensa, però amb una primera baixada de les temperatures que serà encara discreta. El descens serà més evident en alguns punts de les Terres de l'Ebre i del centre del país, on les màximes poden baixar entre 2 i 4 ºC. Serà, però, només el preludi d'un canvi de temps més contundent previst a partir de mitjans de setmana.
Dilluns estarà marcat pel predomini del cel serè o poc ennuvolat, amb només alguns núvols alts i prims. De matinada i fins a primera hora del matí es podran formar núvols baixos a l'extrem nord de la Costa Brava, que localment deixaran el cel molt ennuvolat. També es poden formar bancs de boira en aquest sector. A la tarda apareixeran alguns núvols d'evolució al Pirineu, sobretot al sector oriental, però no s'espera precipitació.
La temperatura mínima es mantindrà semblant, de manera que encara hi haurà moltes nits tropicals i alguns registres tòrrids; mentre que la màxima, en canvi, baixarà lleugerament. Tot i aquesta baixada, la calor continuarà sent molt intensa però, en canvi, es preveu que aquest dilluns ja no es repeteixin els valors de 40 ºC assolits durant el cap de setmana.
I a mitjà termini?
Aquest dilluns serà només una treva abans del canvi de temps. La temperatura començarà a baixar més clarament a partir de la nit i dimecres els termòmetres ja podrien registrar un descens notable, especialment al nord del país. La previsió apunta, per tant, a una baixada abrupta de la temperatura a mitjans de setmana, després d'una calorada excepcional que ha deixat nombrosos rècords de temperatura per a un mes de setembre.