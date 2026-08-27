El temps del divendres 28 d'agost: núvols i avís per calor nocturna a 15 comarques

El temps d'aquest divendres 28 d'agost estarà marcat pels núvols i la calor nocturna intensa entre la mitjanit i les sis del matí. Tant és així que el Servei Meteorològic de Catalunya ha posat en alerta de dos sobre sis a gairebé totes les comarques del litoral català i només se'n salvaran les Terres de l'Ebre, que en quedaran al marge. Durant la matinada també s’espera algun ruixat entre feble i moderat al Pirineu occidental.
El Meteocat preveu que al llarg del matí, circulin bandes de núvols alts i mitjans que taparan moderadament el cel a tot el país i que es podran veure amb més intensitat en algunes zones del nord-est de Catalunya. A partir de les 12 hores, però, el sol s'estendrà per la major part de les comarques amb, encara, algun núvol alt. No obstant això, la previsió també contempla que puguin créixer alguns núvols a l'extrem nord del Pirineu. Al llarg del matí, a més, no es descarta algun plugim que podria afectar qualsevol punt del territori, tot i que seria més probable a la meitat est del país. En qualsevol cas, però, les quantitats de precipitació seran minses.
La visibilitat serà bona fins a mig matí, malgrat que durant les primeres hores del dia hi haurà pols en suspensió a la meitat est del país. Al matí, a més, hi haurà calitja entre el Gironès, la Selva i Osona i també entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès.
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes en general i, en alguns casos, es registraran al final de la jornada. Pel que fa a les màximes, baixaran moderadament, mentre que al sector central del litoral es mantindran similars o lleugerament més baixes.
Avís per calor nocturna
En concret, l'avís per calor nocturna del Servei Meteorològic de Catalunya és groc, "moderat", i afectarà les comarques següents:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Gironès
- La Selva
- Vallès Oriental
- Vallès Occidental
- Maresme
- Barcelonès
- Alt Penedès
- Baix Llobregat
- Alt Penedès
- Garraf
- Tarragonès
- Alt Camp
- Baix Camp