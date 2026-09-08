Els Aiguamolls de l'Empordà assoleixen una xifra rècord d'agró roig

Els aiguamolls de l'Empordà han assolit una xifra rècord d'agró roig amb 80 parelles reproductores al parc. Les pluges d'aquest hivern i primavera, sumades a les llevantades, han garantit uns bons nivells d'aigua i això ha afavorit diverses espècies d'aus. "Ha estat una temporada de cria molt bona", assegura el director del parc natural, Ponç Feliu.
De fet, l'agró és una espècie que cria en diferents indrets de Catalunya, com el Delta de l'Ebre, però que té als aiguamolls una de les seves poblacions més importants. Malgrat això, el màxim registrat fins ara havia estat l'any 2020, quan van comptabilitzar 77 parelles. L'any 2024, en plena sequera, no van arribar a la trentena.
Cada primavera torna a Àfrica
L'agró roig és una espècie de la família dels ardeids que acostuma a fer nius en canyissars i que cada primavera torna de l'Àfrica per criar entre la vegetació aquàtica, on troba tranquil·litat i abundància d'aliment.
Al parc natural dels aiguamolls de l'Empordà hi troba un lloc ideal per reproduir-se i, de fet, s'hi té comptabilitzada una població important, però enguany, amb l'abundància de pluges de l'hivern i la primavera, s'ha assolit una dada històrica.
"Busquen llocs tranquils com els canyissars, però també volen elevats nivells d'aigua no només per reproduir-se sinó també per garantir-se el menjar", explica Feliu. Aquestes condicions són precisament les que s'han donat aquest any i això ha permès que s'hi hagin establert unes vuitanta parelles.
L'aigua acumulada de l'hivern i la primavera
De fet, des que es tenen registres, l'any 1993, no s'havia registrat una dada tan bona. "Les condicions han estat molt bones, el nivell d'aigua ha estat alt i, tot i que ara fa molta calor, encara vivim de l'aigua acumulada a l'hivern", remarca el director del parc.
Per fer el recompte precís d'aquesta espècie i tenint en compte la dificultat d'accés, s'han sobrevolat amb dron els canyissars de les zones on acostumen a establir-se: la reserva integral de les Llaunes, però també en alguns punts dels Estanys i de Palau.
També bernats pescaires
Gràcies a aquest sistema de recompte, també han detectat dues parelles de bernat pescaire. Es tracta d'una espècie que no criava als aiguamolls i ara també s'hi ha establert. Les bones condicions als Aiguamolls també han permès una bona dada del cens d'altres espècies com les fotges o els cabussets. "Hi ha hagut una bona gestió per a la tranquil·litat d'aquestes espècies, però sobretot aigua", remarca Feliu.
"L'aigua és clau als aiguamolls perquè espècies aquàtiques com els agrons, com els martinets, els cames llargues, els cabussets o les fotges. El que volen és aigua, no només per reproduir-se, sinó per tenir llocs amb hàbitats adequats per poder fer el niu i per l'alimentació", insisteix Ponç Feliu. De fet, les pluges d'aquest any han permès tenir millors dades que abans de la sequera en algunes espècies."