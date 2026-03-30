La ventada es torna a reforçar: 14 comarques en alerta

Després d'una jornada prou assolellada, el vent torna a agafar força aquest dimarts a Catalunya amb un episodi de ratxes intenses que marcaran bona part del dia arreu del territori. El vent es notarà sobretot al nord i al sud del país, on hi ha avisos activats perquè les ràfegues poden arribar als 100 quilòmetres per hora.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que la jornada sigui majoritàriament assolellada, si bé poden haver-hi alguns intervals de núvols a la costa central durant el matí. Pel que fa al vessant nord del Pirineu, podria nevar de manera intermitent, però sobretot a les primeres i darreres hores del dia. També l'estat de la mar continuarà alterat.
Pel que fa al vent, les ràfegues poden superar els 90 i els 100 quilòmetres per hora en alguns punts del país. El Meteocat ha activat avisos a 14 comarques catalanes. Les comarques amb avís groc són l'Aran, l'Alt Urgell, el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i el Baix Camp. I, en avís taronja: l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Quant a les temperatures, s'espera que tant la mínima com la màxima pugin una mica respecte a les que hem tingut els darrers dies. Concretament, la màxima serà més alta sobretot a l'interior.
Avisos per estat de la mar
D'altra banda, i en la línia dels darrers dies, el Meteocat també ha activat els avisos per estat de la mar al litoral de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Les onades podrien arribar als dos metres i mig d'altura.
Avisos per neu
Finalment, hi ha avisos de perill per neu de color groc a tres comarques del nord: l'Aran, l'Alta Ribagorça, i el Pallars Sobirà.
A mitjà termini
A mesura que avanci la Setmana Santa, el vent es mantindrà i la nevada s'intensificarà. Pel que fa a les temperatures, aniran pujant a poc a poc.