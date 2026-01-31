Els Bombers de la Generalitat han rebut prop de 300 avisos pel temporal de vent, especialment provinents del Camp de Tarragona (220) i les Terres de l'Ebre (39). Mont-roig del Camp, Reus, Valls i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant són quatre de les poblacions més afectades pel vendaval, amb ratxes que freguen els 140 km/h. A la capital de l'Alt Camp, el mestral ha fet tancar una benzinera pel mal estat de la coberta i s'han produït diverses caigudes d'arbres (a la plaça dels Pins), pals de la llum, elements de façanes i plaques solars. Hi ha hagut danys a marquesines d'autobús i també a vehicles estacionats a la via pública. A Riudoms, la façana del CAP ha patit desperfectes i s'ha advertit als veïns més propers que no surtin als jardins.
L'Ajuntament de Valls ha emès un avís a la població pel fort temporal de vent i ha detallat que els serveis municipals estan treballant per retirar arbres i desperfectes al barri del Fornàs, la plaça dels Pins de la Xamora, la carretera del Pla i el carrer Abat Llort, aquest últim tancat al trànsit a causes de despreniments que afecten la via pública. En paral·lel, el consistori vallenc ha clausurat tots els parcs públics i ha suspès les activitats esportives a l'aire lliure fins a nou avís. Segons dades de l'estació meteorològica situada al terrat de l'Ajuntament de Valls, s'ha registrat un cop màxim de vent de 156 km/h a les 07.43 hores del matí.
L'Ajuntament de Tarragona també ha suspès aquest dissabte totes les activitats esportives a l'aire lliure al municipi per unes ratxes de vent que s'han apropat als 90 km/h a l'estació meteorològica situada al Complex Educatiu. "Aquesta indicació és efectiva de forma immediata i es mantindrà fins a nou avís, per motius de seguretat", ha piulat el consistori tarragoní en un missatge a X. Finalment, a Amposta, ha calgut tallar l'avinguda de l'Alcalde Palau per risc de caiguda dels balcons d'un edifici.
Més de 300 trucades al telèfon d'emergències 112
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins al moment un total de 314 trucades procedents que han generat 221 expedients relacionats amb el vent fort. Per comarques, des d'on s'han rebut més comunicacions ha estat des del Baix Camp (52,88%), l'Alt Camp (12,54%) i el Tarragonès (7,80%). La majoria de les trucades han estat per alertar d'obstacles a la via pública, i petits despreniments d'elements d'edificis i mobiliari urbà.
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que a l'AP-7 hi ha restricció pels vehicles articulats entre Cambrils (Baix Camp) i l'Ampolla (Baix Ebre) en tots dos sentits pel fort vent. També hi ha un carril tallat a Mont-roig del Camp en cada sentit per la caiguda d'arbres a la via. Per altra banda, l'SCT recorda que la BV-4031 està tallada al coll de la Creueta per la nevada, i que es necessiten cadenes per circular a la C-28 al port de la Bonaigua i a la C-142b per accedir al pla de Beret.
Protecció Civil recomana limitar activitats a l'exterior pel temporal de vent
Protecció Civil recomana aquest dissabte limitar activitats a l'exterior i manté en alerta el pla Ventcat a una trentena de comarques, amb especial incidència a l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès i prelitoral central. Les comarques amb risc més elevat de ratxes molt fortes de mestral fins al migdia són el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat, avisa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Protecció Civil demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, i consultar l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica.
També es recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones arbrades o en espais amb elements inestables com cartells, murs o altres estructures susceptibles de desprendre's.
Risc marcat d'allaus i més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran
Al Pirineu, es podrà donar el fenomen del torb -en especial durant la primera meitat del dia- mentre que el risc d'allaus segueix sent marcat (3 en una escala de 5) a molts sectors com l'Aran-Franja Nord Pallaresa, Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa, Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Cal evitar les activitats fora de les zones controlades i de les pistes d'esquí. La nevada s'ha reactivat aquest dissabte al Pirineu Occidental i es poden acumular gruixos de neu superiors als 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. La cota de neu pot baixar fins als 800 metres, però generalment estarà als 1.200 metres al llarg de la jornada.