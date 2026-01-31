El temporal de mestral ha entrat amb força aquest dissabte a Catalunya i les ratxes de vent freguen els 140 km/h en punts del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. A les 9.00 hores, destaquen cops de vent com els 137 km/h de la Riba, els 136,4 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 134 km/h de la Sénia, els 132 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 125 km/h de Miami Platja, els 122 km/h del Perelló o els 120,2 km/h de Mas de Barberans, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic. Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya i l'AP-7 està restringida a vehicles articulats entre Cambrils i l'Ampolla.
Dos carrils tallats a l'AP-7
En paral·lel, també hi ha un carril tallat en cada sentit a l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Baix Camp) per la caiguda d'arbres a la via, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT). Les ratxes de vent violent també s'han aproximat o superat els 100 km/h en altres poblacions com Almoster (113 km/h), Ulldecona (112 km/h), el Vendrell (105 km/h), Riudoms (100 km/h), Riudecanyes (95,8 km/h), Constantí (91,8 km/h) o Tarragona-Fortí de Sant Jordi (90 km/h). Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat a una trentena de comarques, amb especial incidència a l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès i prelitoral central.
Les comarques amb risc més elevat de ratxes molt fortes de mestral fins al migdia són el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat, avisa l'SMC. Protecció Civil demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, i consultar l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica. També es recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones arbrades o en espais amb elements inestables com cartells, murs o altres estructures susceptibles de desprendre's.
Prop de 200 avisos als Bombers pel temporal de vent
Els Bombers de la Generalitat han rebut prop de 200 avisos pel temporal de vent, especialment provinents del Camp de Tarragona (142) i les Terres de l'Ebre (25). Mont-roig del Camp, Reus, Valls i Cambrils són quatre de les poblacions amb més avisos i més afectades pel vendaval. A la capital de l'Alt Camp, el mestral ha fet tancar una benzinera pel mal estat de la coberta i s'han produït diverses caigudes d'arbres (a la plaça dels Pins), pals de la llum, elements de façanes i plaques solars. Hi ha hagut danys a marquesines d'autobús i també a vehicles estacionats a la via pública. A Riudoms, la façana del CAP ha patit desperfectes i s'ha advertit als veïns més propers que no surtin als jardins.
Risc marcat d'allaus i més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran
Al Pirineu, es podrà donar el fenomen del torb -en especial durant la primera meitat del dia- mentre que el risc d'allaus segueix sent marcat (3 en una escala de 5) a molts sectors com l'Aran-Franja Nord Pallaresa, Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa, Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Cal evitar les activitats fora de les zones controlades i de les pistes d'esquí. La nevada s'ha reactivat aquest dissabte al Pirineu Occidental i es poden acumular gruixos de neu superiors als 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. La cota de neu pot baixar fins als 800 metres, però generalment estarà als 1.200 metres al llarg de la jornada.