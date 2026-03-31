L'últim dia de ventada: 12 comarques en alerta

Després d’un dimarts marcat pel vent, especialment a les Terres de l’Ebre i al nord del país, aquest dimecres serà l’últim dia amb ratxes fortes. Així, la ventada es mantindrà, però serà menys intensa que aquest dimarts. Tot i això, el Meteocat continua amb avisos a 12 comarques del nord de Catalunya per perill.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia començarà amb temperatures semblants a les de dimarts. Hi haurà intervals de núvols que afectaran la meitat nord del litoral i prelitoral, així com al Pirineu, on a més nevarà i també hi ha avisos actius. De cara a la tarda, la temperatura tampoc patirà canvis, i els núvols es desplaçaran cap al litoral i el prelitoral central, on a més podria ploure localment. La cota de neu arribarà fins als 1.600 metres per baixar de nou al final del dia.
Pel que fa als avisos per vent, hi ha deu comarques amb alertes. En color groc -és a dir, amb un perill més baix- hi ha l'Aran, l'Alt Urgell, el Solsonès i el Gironès. I, en color taronja, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Quant a les temperatures, es mantindran prou similars a les d'aquest dimarts. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima de 10 graus i s'enfilarà fins als 17 a la tarda. A Girona, es passarà de 5 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 16. A Lleida, el matí començarà amb 5 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 22. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 9 graus i se situarà al voltant dels 22 a les hores centrals de la jornada.
Avisos per estat de la mar
D'altra banda, i en la línia dels darrers dies, el Meteocat també ha activat els avisos per estat de la mar al litoral de l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Les onades podrien arribar als dos metres i mig d'altura.
Avisos per neu
Finalment, hi ha avisos de perill per neu de color groc a tres comarques del nord: l'Aran, l'Alta Ribagorça, i el Pallars Sobirà.
A mitjà termini
De cara a divendres, el vent començarà a afluixar, tot i que es mantindrà durant el cap de setmana de manera més lleu. El cap de setmana, l'ambient serà tranquil i assolellat, i les temperatures començaran a pujar una mica, excepte a la costa, on la brisa marina ho impedirà.