La reobertura de Collserola encara no té data

Collserola i la resta d'espais naturals afectats pel brot de pesta porcina africana continuaran tancats de manera indefinida. De fet, el conseller Òscar Ordeig ha admès en una entrevista a El País que hi haurà restriccions "almenys" fins a l'estiu, però que és difícil mantenir el "tancament total". En aquest sentit, deixa en els tècnics la decisió de poder reobrir l'accés al parc natural situat al centre de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sacrificar 6.000 senglars
"Ara s'han d'augmentar les captures i, a mesura que avancem, es prendran decisions", afirma. El conseller xifra en uns 6.000 els porcs senglars que cal sacrificar en el radi de 20 quilòmetres afectat i detalla que hi han instal·lat 222 tancaments de pas a la fauna, 271 trampes, 81 xarxes per caçar animals, 45 quilòmetres de tanques, s'han invertit 45 milions d'euros en contractes d'emergències i hi ha 1.900 efectius desplegats.
En la zona d'alt risc, el conseller assegura que encara hi queden uns 800 senglars, sumant els de Collserola amb els de l'entorn del brot inicial de Bellaterra. "En el radi de sis quilòmetres no ha de quedar ni un senglar i de 6 a 20 quilòmetres un màxim d'un senglar per quilòmetre quadrat", afirma.
Fora dels 20 quilòmetres, explica que han activat plans de control poblacional i des de l'1 de gener s'han sacrificat 24.458 animals. El conseller recorda que hi ha entre 120.000 i 180.000 senglars a Catalunya i que l'objectiu és reduir la població a la meitat. Ordeig també detalla que de tots els animals morts analitzats, únicament un 2,2% han donat positiu en PPA -actualment hi ha 238 casos-.
Brot "fora de control", segons el sector porcí
El sector porcí creu que cal incrementar el ritme de captures i sacrifici de senglars per contenir el brot de pesta porcina africana (PPA) que consideren que està "fora de control".
En concret, calculen que se n'haurien de capturar 1.000 a la zona més pròxima al radi i 300 als voltants. Quatre mesos després de l'aparició del primer cas, diverses organitzacions agràries han traslladat al Govern les seves propostes i preguntes i aquest dimarts a la tarda es reuniran amb el Departament d'Agricultura. En el document, que signen conjuntament Unió de Pagesos, JARC o la Federació de Cooperatives Agràries (FCAC), entre altres, demanen una "jerarquia definida en la gestió del senglar" i definir "amb concreció" la col·laboració amb caçadors, ADF i altres agents territorials.
També reclamen "més rapidesa" a l'hora de saber els resultats PCR fets als senglars morts, per tal de saber "el més aviat possible" si un animal és positiu en pesta.
El document el signen, Unió de Pagesos ¡, FCAC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el Grup de Sanejament Porcí (GSP), Anprogapor, l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) , la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) i la patronal Anafric.