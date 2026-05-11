11 de maig de 2026

Més tempestes: el Meteocat posa en alerta 22 comarques

Les precipitacions aquest dimarts a la tarda poden ser localment intenses tot Catalunya excepte punts del litoral, Ponent i l'Alt Pirineu

  • Les tempestes tornaran a ser protagonistes aquest dimarts en comarques com Osona -

Publicat el 11 de maig de 2026 a les 16:59
Actualitzat el 11 de maig de 2026 a les 17:03

Una petita treva i sant tornem-hi. Després d'un dilluns de ruixats febles i dispersos -i molt concentrats a l'extrem nord del país-, aquest dimarts es pot tornar a repetir el patró primaveral: matí força assolellat i tarda esquitxada de xàfecs i tempestes, localment intenses. De fet, el Meteocat ha activat un avís a un total de 22 comarques.

On pot ploure més?

Més que on pot ploure, la pregunta és on no ho farà? A partir de migdia s'esperen ruixats i xàfecs al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, que al llarg de la tarda s'estendran i afectaran qualsevol punt del país. De fet, només alguns punts del litoral es poden escapar de les precipitacions, mentre que a Ponent i a l'Alt Pirineu difícilment seran intenses.

En canvi, tant a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, bona part de la Regió Metropolitana de Barcelona, la Catalunya Central i les comarques gironines pot descarregar en ganes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per pluges intenses per la possible acumulació de 20 litres en només 30 minuts. A més, localment pot anar acompanyat d'aparat elèctric, de calamarsa o, fins i tot, de pedra petita.

  • Alt Camp (avís groc)
  • Alt Empordà (avís groc)
  • Anoia (avís groc)
  • Bages (avís groc)
  • Baix Camp (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
  • Baix Empordà (avís groc)
  • Baix Llobregat (avís groc)
  • Conca de Barberà (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)
  • Gironès (avís groc)
  • Moianès (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Osona (avís groc)
  • Pla de l'Estany (avís groc)
  • Priorat (avís groc)
  • Ribera d'Ebre (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Selva (avís groc)
  • Terra Alta (avís groc)
  • Vallès Occidental (avís groc)
  • Vallès Oriental (avís groc)

Continua la inestabilitat

El temps de matí assolellat i tarda amb ruixats es mantindrà al llarg de la setmana. A l'espera de saber la distribució i la intensitat de les precipitacions, el Meteocat adverteix que tant dimecres, com dijous i divendres es repetiran les precipitacions a bona part de Catalunya, especialment a la meitat nord.

