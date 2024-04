Els orígens catalans de Leo Messi en un poble submergit per un pantà

Que Leo Messi tenia part dels seus orígens catalans és una cosa àmpliament coneguda. Però que una de les branques familiars del crac argentí venia d'un poble que va quedar submergit per un embassament ja no és tant vox populi. El millor jugador de la història comparteix amb Francesc Macià, Miquel Martí i Pol, el bandoler Serrallonga i Jesús Moncada estar vinculats, de manera directa o indirecta, amb indrets del país esborrats del mapa per la construcció de pantans. Totes aquestes històries formen part de La Catalunya emergida(Cossetània), un dels llibres que recomanem des d'Impacte per aquest Sant Jordi.

La besàvia de Messi, filla d'un poble submergit pel pantà de Canelles

Rosa Maria Mercedes Mateu Gesé és la besàvia de Lionel Andrés Messi Cuccitini, i àvia de Jorge Horacio Messi Pérez, pare i representant de l'exfutbolista del Barça. Va néixer a Blancafort de Noguera, un llogarret que va quedar submergit per la inauguració del pantà de Canelles l'any 1960.

Actualment, bona part de les antigues construccions estan enrunades. "En aquestes condicions és molt difícil que es mantinguin i si avui tenim el campanar de Sau així és perquè es va reforçar", explica Òscar Palau Just, un dels autors de La Catalunya emergida, juntament amb el també periodista Jesús Jordi Pinatella i el fotògraf Josep Maria Montaner, durant molts anys vinculat a Nació.

"Blancafort de Noguera ha passat quasi tant temps submergit com emergit des de l'any 60", una circumstància que s'explica per una posició relativament elevada respecte al conjunt de l'embassament. No és fàcil arribar-hi i, de fet, els autors del llibre ho van aconseguir a través d'una ruta amb caiac publicada a l'app Wikiloc.

Restes de Blancafort de Noguera, el poble inundat pel pantà de Canelles vinculat a la família de Leo Messi | Josep Maria Montaner

De la Noguera a l'Argentina

La història de la Rosa Maria Mercedes i Blancafort de Noguera l'havia explicat Eugeni Gesé, un dels últims habitants d'aquest poblet -va marxar-ne el 1953, ja amb la presa en construcció-, al llibre Record de Blancafort: un poble sota l'aigua, publicat el 2012. "Se'n van editar només 500 exemplars i va quedar molt limitat a l'àmbit local", explica Òscar Palau. En aquest sentit, els autors del llibre han volgut rescatar i reivindicar aquests "anònims" -historiadors, testimonis o centres d'estudis locals- claus per mantenir la memòria de molts pobles.

A Eugeni Gesé -que no era parent proper de la besàvia de Messi- el van poder entrevistar en una residència de Barcelona. Això els va permetre recuperar la història de la família del millor jugador de la història del futbol. La Rosa Maria Mercedes es va embarcar en un vaixell cap a Buenos Aires on el seu oncle hi feia de sacerdot. Va ser aquest mateix parent el que la va prometre amb un hereu argentí, però el matrimoni mai es va fer realitat.

Al mateix vaixell -el trajecte es podia allargar uns dos mesos- va conèixer José Pérez Solé, un jove de Bellcaire d'Urgell. Malgrat que en arribar a Argentina va arribar a conèixer l'home amb qui s'havia convingut el matrimoni, va aconseguir desfer-se'n i casar-se amb aquest català. Van tenir tres filles i, una d'elles, Rosa María Pérez, s'acabaria casant amb Eusebio Messi, un emigrant italià. A partir d'aquí, la història ja és més coneguda.

"No tot és Sau"

La Catalunya emergida recorre un total de 24 embassaments amb els textos d'Òscar Palau Just i Jesús Jordi Pinatella molt ben acompanyes de fotografies de Josep Maria Montaner així com d'imatges antigues. El llibre comença a Sau i acaba a Susqueda -el Ter és l'únic riu que queda "partit"-, però recorre la totalitat de les conques internes així com de les conques catalanes de l'Ebre.

Un dels objectius dels autors era precisament "anar més enllà de Sau". "L'església de Sant Romà no només és el símbol de la sequera a Catalunya sinó pràcticament del conjunt del sud d'Europa", admet Palau. "Però sota els embassaments hi ha molts pobles, ponts ancestrals, molins, fàbriques i antigues zones de conreu molt fèrtil", afegeix. En aquest sentit, el llibre no només recupera el patrimoni submergit sinó les històries personals que hi estaven vinculades. "Marxar d'un poble que queda inundat és un trauma molt bèstia que hem pogut comprovar que mantenen els seus descendents", conclou el periodista.