Salut afina l'estudi sobre la mortalitat a causa de la calor

Les altes temperatures són cada vegada més presents a Catalunya. De fet, en aquests moments, el país es torna a veure immers en una nova onada de calor, la qual s'allargarà, segons les previsions, fins dijous. Davant aquesta nova realitat, el Departament de Salut ha apostat per reforçar els seus mecanismes de monitoratge, a través del SIVIC, i afinar els diagnòstics relacionats amb la calor i, per conseqüència, la mortalitat causada per les altes temperatures. Així ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, en una trobada amb la premsa, en la qual ha fixat els nous indicadors de monitoratge de la morbimortalitat associada a la calor.
La principal novetat és que, amb aquesta nova eina -la qual defensen que és pionera-, es vol determinar quin ha estat el paper de la calor en la causa de la mort d'una persona: "Augmenten el nombre de morts quan fa més calor, això és així. Ara bé, determinar quines són causa directa de la calor ja és més difícil", argumenta Mendioroz, que assegura que esclarir aquesta implicació és el gran objectiu d'aquesta eina. Segons afirma, afinar les causes de la mort, la qual cosa "no sempre és fàcil", permet articular mesures al respecte. I això, doncs, suposa una millora en la detecció de les afectacions per les altes temperatures.
En concret, el SIVIC, a partir dels nous indicadors codificats -els quals no suposen una càrrega extra per als professionals sanitaris, ja que ja registren aquestes dades habitualment-, permetrà delimitar més les afectacions de les defuncions per deshidratació, cops de calor, síncopes de calor i altres efectes relacionats amb les temperatures elevades. Com ja es fa amb la grip, dimarts de cada setmana s'actualitzaran les dades d'aquest aplicatiu per tenir, gairebé en temps real, les afectacions de la calor en la mortalitat. Això també els permet fer estimacions sobre l'evolució a l'estiu d'aquest element, cosa que també afina la capacitat de resposta del sistema a les altes temperatures.
Reforç a l'atenció primària
Davant les noves onades de calor, els centres d'atenció primària (CAP) adaptaran els horaris d'obertura i tancament a la demanda prevista, i les zones amb més demanda sumaran 972 professionals addicionals de diferents perfils, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns. A banda, com asseguren des de Salut, també es reforçaran els dispositius d'urgències en les zones més tensionadas, com les costaneres i turístiques, i s'ampliaran els horaris dels punts d'atenció continuada (PAC) i els seus equips.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) intensificarà la seva presència amb unitats de suport vital bàsic i avançat i incrementarà els seus recursos amb 21 ambulàncies addicionals. Pel que fa a l'atenció hospitalària, el sistema públic disposarà d'un mínim del 84% de llits oberts a l'agost i del 90% al juliol i setembre.La planificació quirúrgica s'organitzarà de manera que els centres puguin fer vacances però assegurant en tot moment "una resposta adequada a les necessitats reals" i a la població estacional, i es garantirà l'activitat quirúrgica que no accepta demora.