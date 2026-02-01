Torna el mal temps amb pluges a tot el país aquest dilluns

Després d'un cap de setmana amb alertes per fortes ratxes de vent dissabte i estabilitat diumenge, l'inici de setmana i de mes arriba amb força. Dilluns es preveu que s'inicien les pluges a la matinada al terç oest i al llarg del matí es restringirà al quadrant nord-occidental, sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, si bé de manera transitòria afectarà altres punts de Catalunya.
Serà a la tarda quan les precipitacions arribaran a tot el país. Tornaran a arribar xàfecs per l'oest i se'n formaran a altres punts del territori, de forma que s'espera precipitació a qualsevol punt. En general, els ruixats es desplaçaran força ràpidament, tot i que la precipitació serà més extensa i continuada al vessant sud del Pirineu i Prepirineu.
De moment, no hi ha avís per pluges intenses, per tant, es preveu que les precipitacions siguin d'intensitat feble al matí i moderada a partir de la tarda, quan localment és probable que vagi acompanyada de tempesta.
Avís per vent al Pirineu
La neu i el vent també tornen aquest dilluns. La cota de neu rondarà els 1.800, tot i que al matí es podrà situar transitòriament al voltant dels 2.000 metres. A partir del vespre, baixarà fins als 1.200 metres al Pirineu i Prepirineu occidental, i entorn dels 1.400 metres a la resta del terç nord.
Quant al vent, el Meteocat ha emès avís per ratxes de vent perilloses fins les 19 hores d'aquest dilluns al Pallars Sobirà i a la Vall d'Aran.