26 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Tornen els avisos del Meteocat per calor

Terra

L'Alt i el Baix Empordà poden assolir aquest divendres a la tarda temperatures extremes

  • Una piscina de l'Alt Empordà en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 15:57
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 16:04

L'onada de calor es va acabar per Sant Joan, però les temperatures continuen ben altes a Catalunya. De fet, aquest divendres el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de calor en dues comarques.

Concretament, es tracta del Baix i l'Alt Empordà, un territori que va quedar força al marge de la calorada que del 21 al 24 de juny va deixar registres de fins a 43,0 ºC al Segrià.

L'avís, que només és per aquesta tarda, és de nivell 1 sobre 6. D'aquesta manera, els termòmetres difícilment arribaran als 40 graus. De moment, els registres més elevats se situen al voltant dels 38 graus en localitats com la Bisbal d'Empordà i Anglès, a la comarca de la Selva.

Avís per calor per divendres 26 de juny (1/6)

  • Alt Empordà (avís groc)
  • Baix Empordà (avís groc)

De cara al cap de setmana, les temperatures es mantindran molt estables, però de moment no hi ha cap avís del Meteocat.

Escull Impacte com la teva font preferida de Google

Et pot interessar