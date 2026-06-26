Tornen els avisos del Meteocat per calor

L'onada de calor es va acabar per Sant Joan, però les temperatures continuen ben altes a Catalunya. De fet, aquest divendres el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de calor en dues comarques.\r\n\r\nConcretament, es tracta del Baix i l'Alt Empordà, un territori que va quedar força al marge de la calorada que del 21 al 24 de juny va deixar registres de fins a 43,0 ºC al Segrià.\r\n\r\nL'avís, que només és per aquesta tarda, és de nivell 1 sobre 6. D'aquesta manera, els termòmetres difícilment arribaran als 40 graus. De moment, els registres més elevats se situen al voltant dels 38 graus en localitats com la Bisbal d'Empordà i Anglès, a la comarca de la Selva.\r\n\r\nAvís per calor per divendres 26 de juny (1/6)\r\n\r\n\r\n\tAlt Empordà (avís groc)\r\n\tBaix Empordà (avís groc)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa⚠️\r\n\r\n🗓️ Avui divendres de 14h a 20h\r\n🟡 Grau de perill màxim: 1/6\r\n📍 Lloc: Empordà\r\n\r\nHora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/3lNzlXHspL\r\n— Meteocat (@meteocat) June 26, 2026\r\n\r\n\r\nDe cara al cap de setmana, les temperatures es mantindran molt estables, però de moment no hi ha cap avís del Meteocat.\r\n\r\n\r\n\tTota la informació: especial calor extrema a l'estiu a Barcelona i Catalunya\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nCatalunya s'enfronta a temperatures extremes: consulta-les municipi a municipi Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n