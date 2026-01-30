Un cap de setmana sense treva: alerta per vent a 30 comarques

La inestabilitat que s'ha arrossegat les últimes dues setmanes encara es mantindrà durant aquest cap de setmana, ja que travessaran el país els fronts associats a la borrasca Ingrid es mantindrà al llarg del cap de setmana. No només amb precipitacions, sinó sobretot per l'alerta per vent i la baixada tèrmica.
Quin temps s'espera aquest dissabte 31 de gener?
Dissabte serà el dia en què es concentri el pitjor de la previsió del cap de setmana. Tot i que l'avís de perill per fortes ratxes de vent es preveu que acabi a les 19 hores de la tarda, Protecció Civil ha activat l'alerta pel pla Ventcat davant la previsió de fortes ratxes de vent al litoral i prelitoral central i sud durant el cap de setmana. Les comarques que podrien patir més afectacions són el Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Anoia i el Baix Llobregat.
Aquestes són totes les comarques que el Meteocat ha pintat de groc i taronja:
- Vall d'Aran (avís groc)
- Alta Ribagorça (avís groc)
- Pallars Sobirà (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Solsonès (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Barcelonès (avís groc)
- Segarra (avís groc)
- Urgell (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Pla d'Urgell (avís groc)
- Garrigues (avís groc)
- Segrià (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
- Garraf (avís groc)
- Anoia (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Alt Camp (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Baix Ebre (avís taronja)
- Montsià (avís taronja)
De fet, a causa de l'avís de perill per fortes ratxes de vent l'Ajuntament de Tarragona tancarà aquest dissabte els parcs amb arbrat en vista de la previsió de ratxes de vent que poden superar els 70 km/h, per la qual cosa ha calgut posar en fase d'alerta el Pla d'Actuació Municipal. Concretament, es tancaran diversos parcs com el de la Ciutat, Saavedra, l'Amfiteatre i el de l'església de Bonavista, a més de recintes històrics com el Fòrum de la Colònia, el passeig Arqueològic i l'Amfiteatre, informa el consistori en un comunicat.
A més, el Meteocat també ha emès avís per mala mar al nord de cap de Creus i al cap de Begur i per neu al vessant nord del Pirineu, ja que la cota de neu voltarà els 1.200 metres i el gruix podria ser de més de 20 centímetres a cotes de 1.400 metres.
I el diumenge 1 de febrer?
La setmana acabarà sense més avisos per mal temporal. Això, sí, els núvols i les precipitacions també apareixeran diumenge al país. De matinada és possible precipitació feble i minsa al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu entorn dels 1.000 metres. I a la tarda, no es descarta precipitació feble i minsa a punts del terç oest. Dilluns es preveu que tornen les pluges arreu del país a causa de la passada dels sistemes frontals que deixarà una jornada passada per aigua.