Ventada a la vista: avís del Meteocat per a 15 comarques

“Vent de ponent, fa fugir tota la gent”, diu el refranyer popular. I aquest podria ser un bon resum del que ens espera les pròximes 48 hores. Una ventada que s'anirà reforçant i pot deixar registres superiors als 100 km/h, especialment al Camp de Tarragona. De fet, el Meteocat ha activat avisos per una quinzena de comarques. I és malgrat que aquest divendres és el dia de Santa Martina i Sant Jacint, potser ho hauria de ser Sant Arnau, el patró que la tradició popular diu que té la clau per tancar el vent.
Quin temps ens espera aquest divendres 30 de gener
Durant la matinada i fins a primeres hores del matí, el cel estarà mig o molt ennuvolat al vessant nord del Pirineu, on s'esperen precipitacions febles amb una cota de neu de 1.200 metres. A la resta del país el dia començarà més tranquil, però a mesura que avanci la jornada el cel es tornarà a tapar d'oest a est per l'arribada d'una nova línia d'inestabilitat.
Al migdia i durant la tarda, les precipitacions guanyaran terreny pel Pirineu i Prepirineu occidental, i podrien estendre's de forma més dispersa cap a punts de la depressió Central. Sigui com sigui, no s'esperen acumulacions molt importants i poden ser similars a les d'avui que han oscil·lat entre 1 i 10 mm.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament per la presència de núvols, evitant glaçades fortes a l'interior com aquest dijous. Les màximes, en canvi, es mantindran a ratlla, malgrat que a la costa poden arribar als 17 ºC i, localment, als 18 o 19. Ara bé, allà on bufi el vent, el dia no serà massa agradable.
- Barcelona: mín. 11 °C / màx. 17 °C
- Girona: mín. 0 °C / màx. 17 °C
- Tarragona: mín. 8 °C / màx. 18 °C
- Lleida: mín. 4 °C / màx. 15 °C
- Tortosa: mín. 7 °C / màx. 19 °C
- Vic: mín. 0 °C / màx. 12 °C
- Tremp: mín. 0 °C / màx. 12 °C
- Olot: mín. 1 °C / màx. 14 °C
- Puigcerdà: mín. -1 °C / màx. 9 °C
- Vielha: mín. -1 °C / màx. 9 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
Les precipitacions, febles i disperses, quedaran restringides al terç oest, fruit de la dinàmica atlàntica que fa dies que ens afecta. A la resta del país, de fet, aquesta mateixa situació es notarà en forma de vent de component oest.
Per aquest divendres els avisos es limiten a la zona del Baix Llobregat i el Penedès -malgrat que es podrà fer notar a bona part del país- mentre que per dissabte s'amplien i s'intensifiquen. En aquest sentit, molta atenció a la zona del Camp de Tarragona, que aquest dilluns ja van fer mal en poblacions com Valls amb desenes d'arbres tombats. De fet, es va registrar una ratxa de 141 km/h, un valor molt excepcional.
Avís per vent (divendres 30 de gener)
Possible superació de ratxes de vent de més de 70 km/h (20 m/s). Perill Màxim: 3/6. Bufarà de component oest.
- Baix Llobregat (avís groc)
- Alt Penedès (avís groc)
- Baix Penedès (avís groc)
- Anoia (avís groc)
Avís per vent (dissabte 31 de gener)
Probable superació de ratxes de vent de més de 70 km/h (20 m/s). Perill Màxim: 3/6. Bufarà de component oest.
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Alt Camp (avís taronja)
- Baix Camp (avís taronja)
- Ripollès (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
- Conca de Barberà (avís groc)
- Priorat (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
I a llarg termini?
El cap de setmana estarà marcat per una tendència a la baixa de les temperatures i la ventada de dissabte. De cara a diumenge, malgrat que no acabarà de fer net, serà el dia més tranquil a l'espera que un nou front torni a portar precipitacions a bona part de Catalunya de cara a dilluns i dimarts.