Com ens afectaran les borrasques Chandra i Kristin, filles de la gran depressió Joseph?

L'oceà Atlàntic acull un tren de borrasques força més puntuals que els trens de Rodalies. En aquest sentit, de la gran depressió Joseph, instal·lada a l'oest de les illes Britàniques, n'han sorgit dues borrasques filles. Chandra, més al nord, i Kristin, que en les darreres hores ha afectat en forma de pluja, neu i ventades bona part de la península Ibèrica. Com ens arribaran a Catalunya? Ens ho explica Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat.
Més fronts atlàntics
Ja fa dies que aquestes borrasques atlàntiques -en el cas del Harry va esdevenir una depressió mediterrània- no permeten que el temps faci net a Catalunya. La que ens va afectar més directament va ser Ingrid que el cap de setmana passat va deixar blanc mig Catalunya i també va provocar forts xàfecs com el que va descarregar sobre el Camp Nou.
En general, aquest tipus de configuracions atmosfèriques arriben a casa nostra en forma de fronts desgastats i on deixen més precipitació és al terç oest -i neu a la cara nord de l'Alt Pirineu-. Aquesta tònica sembla que és la que es produirà els pròxims dies. Jornades en què el sol es veurà enterbolit per núvols i esquitxat amb ruixats dispersos, més probables al Pirineu i a Ponent.
En aquest sentit, Santi Segalà apunta que el pròxim serà entre divendres i dissabte. Ens deixarà pluja i vent de component oest i nord. El següent ja serà la setmana vinent, entre dilluns i dimarts, i podria ser més actiu.
Quin temps farà aquest dijous
Per aquest dijous 29 de gener s'espera un matí molt cobert i una tarda on el sol guanyarà terreny. Com passa habitualment aquests dies, les precipitacions seran molt més probables a la meitat oest i, de fet, fins al migdia poden descarregar en qualsevol punt de l'Alt Pirineu -cota de neu que començarà a 1.200 metres, però que anirà pujant-, Ponent i les Terres de l'Ebre. A la tarda, seran residuals i quedaran restringides al Pallars i als Ports.
Les mínimes quedaran més baixes -glaçades entre -1 i els -5 a tot l'interior- mentre que les màximes, especialment on llueixi el sol, pujaran i arribaran als 14-15 ºC a bona part del litoral i prelitoral, i fins als 17 a les Terres de l'Ebre.
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 14 °C
- Girona: mín. -3 °C / màx. 14 °C
- Tarragona: mín. 7 °C / màx. 14 °C
- Lleida: mín. -1 °C / màx. 10 °C
- Tortosa: mín. 5 °C / màx. 17 °C
- Vic: mín. -3 °C / màx. 8°C
- Tremp: mín. -5 °C / màx. 8 °C
- Olot: mín. -3 °C / màx. 12 °C
- Puigcerdà: mín. -4 °C / màx. 7 °C
- Vielha: mín. -1 °C / màx. 10 °C
Per altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya no té activat cap avís per situació de perill ni per dijous ni per divendres.