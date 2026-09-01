Alemanya acusa Rússia de l'atac fallit contra l'aeroport de Leipzig

El ministre de l’Interior alemany, Alexander Dobrindt, ha assenyalat Rússia com a responsable de l’intent d’atac amb drons carregats d’explosius contra l’aeroport de Leipzig a principis d’agost. En una roda de premsa aquest dimarts amb el ministre d’Exteriors, Johann Wadephul, Dobrindt ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l’atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna.
"Creiem que Leipzig no és un incident aïllat, sinó que l’emmarquem en un conjunt d’accions híbrides", ha afirmat Dobrindt. Segons el ministre, l’incident forma part d’un seguit d’activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Wadephul ha anunciat com a resposta el tancament del consolat general de Rússia a Bonn a partir del 18 de setembre, la convocatòria de l’ambaixador rus i un reforç dels controls d’entrada per als ciutadans russos. Berlín també proposarà a la Unió Europea una nova "llista negra" de persones d’origen rus vinculades als atacs híbrids.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, han expressat la seva solidaritat amb Alemanya i han acusat directament Rússia d’estar darrere de "l’atac híbrid". Tots dos han informat que han parlat amb el canceller alemany, Friedrich Merz: "La UE es troba en plena solidaritat amb Alemanya després d’aquest atac de Rússia", ha afirmat Von der Leyen. La presidenta de la Comissió Europea ha defensat que els atacs híbrids "no quedaran sense una resposta clara" i ha reivindicat la unitat europea davant "l’agressió russa".
Von der Leyen i Rutte es reuniran aquest dimecres a Brussel·les i abordaran l’incident. La presidenta de la Comissió Europea també ha avançat que els ministres d’Exteriors de la UE tractaran la qüestió en la seva pròxima reunió, en què podrien estudiar noves sancions contra Rússia.