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Almenys 11 morts en estavellar-se una avioneta a l'est de França

Internacional

  • Agents de la Gendarmeria francesa han trobat els quatre cossos

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juny de 2026 a les 14:22

Almenys onze persones han mort aquest diumenge després que una avioneta civil amb un grup de paracaigudistes a bord s'hagi estavellat als afores de Nancy, a l'est de França. L'accident s'ha produït cap a les 11 hores a tocar d'un aeròdrom, a la prefectura de Meurthe-et-Moselle.

Els equips d'emergència continuen treballant a la zona mentre les autoritats investiguen les causes del sinistre. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nuñez, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per seguir de prop l'operatiu, i la policia ha demanat als ciutadans que evitin la zona per facilitar la feina dels serveis d'emergència.

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