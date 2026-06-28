Almenys 11 morts en estavellar-se una avioneta a l'est de França

Almenys onze persones han mort aquest diumenge després que una avioneta civil amb un grup de paracaigudistes a bord s'hagi estavellat als afores de Nancy, a l'est de França. L'accident s'ha produït cap a les 11 hores a tocar d'un aeròdrom, a la prefectura de Meurthe-et-Moselle.\r\n\r\nEls equips d'emergència continuen treballant a la zona mentre les autoritats investiguen les causes del sinistre. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nuñez, s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per seguir de prop l'operatiu, i la policia ha demanat als ciutadans que evitin la zona per facilitar la feina dels serveis d'emergència.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDos morts i un ferit greu en un accident de cotxe a Poblenou després d'una persecució policial\r\n\r\n