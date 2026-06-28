Dos morts i un ferit greu en un accident de cotxe a Poblenou després d'una persecució policial

Dues persones han mort en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 hores d'aquest diumenge a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià.
Segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha acabat xocant contra un altre turisme aturat en un semàfor.
Els morts són els dos conductors dels vehicles, mentre que el ferit ha estat traslladat a l'hospital en estat greu per la forta col·lisió. Un dels vehicles ha quedat bolcat i els Bombers de Barcelona han hagut d’intervenir per excarcerar les víctimes. El SEM i la Guàrdia Urbana també s’han desplaçat fins al lloc dels fets.
En una piulada a X, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat al xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. De fet, la unitat canina de la Guàrdia Urbana s’ha desplaçat al lloc del sinistre per inspeccionar el vehicle.
El xoc ha acabat afectant mitja dotzena de motos que estaven aparcades a la cruïlla entre els dos carrers. L’impacte ha estat tan fort que el vehicle que circulava pel carrer Fluvià ha estat propulsat uns quants metres carrer Pallars endins fins a acabar aixafant dues de les motocicletes aparcades.