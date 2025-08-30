Assassinat a trets Andri Parubi, expresident del Parlament ucraïnès

L'expresident del Parlament d'Ucraïna i antic secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Andri Parubi, ha estat assassinat a Leòpolis, a l'oest del país, segons ha informat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski.
De moment, el Ministeri de l'Interior ha informat la filial ucraïnesa de la cadena britànica BBC que Parubi ha mort en rebre diversos trets a migdia, sense donar més detalls.
Zelenski ha condemnat un "espantós assassinat" i ha anunciat el començament immediat d'una investigació i d'una operació per trobar els responsables.
El seu partit, el proeuropeu Solidaritat Europea, ha vinculat els fets amb el seu passat com un dels líders de les protestes de l'Euromaidan que van començar el 2013, en contra de la decisió de l'aleshores president Viktor Yanukóvich de suspendre la signatura d'un Acord d'Associació amb la Unió Europea.
Les protestes, i la consegüent polarització definitiva del país en dos blocs, van representar el germen del conflicte entre Rússia i Ucraïna. La copresidenta de la bancada parlamentària del partit, Irina Gerashchenko, s'ha declarat convençuda que darrere de l'assassinat de Parubi hi ha "l'etern enemic terrorista: la Federació Russa i la seva cinquena columna".
"Moscou odiava amb totes les seves forces Parubi, com un dels constructors de l'Estat de la Ucraïnesa moderna", ha dit Gerashchenko. "Solidaritat Europea exigeix a les autoritats i als cossos de seguretat una investigació immediata, exhaustiva, professional i transparent sobre l'assassinat", ha afegit.
L'expresident ucraïnès i proeuropeïsta Petro Poroixenko també ha publicat a Facebook el seu condol en memòria de Parubi. "Junts vam travessar el Maidan, vam sobreviure als anys més difícils de la guerra i vam afirmar la condició estatal d'Ucraïna. La seva valentia, sacrifici i devoció per Ucraïna romandran per sempre en els cors de milions de persones", ha manifestat.
La mort de Parubi enmig de les reunions per la pau
Després de les diverses reunions entre els líders mundials per arribar a un acord per la pau entre Rússia i Ucraïna, ha sigut el país governat per Putin qui s'ha llençat a les evasives a promoure un alto el foc a Ucraïna. Açò ha fet que president dels Estats Units, Donald Trump, posi en alerta al seu homòleg rus.
Si no es produeixen avenços, ha indicat Trump, hi haurà una "guerra econòmica" que serà perjudicial per al país que lidera Vladímir Putin. "No serà una guerra mundial, però sí una guerra econòmica", ha assenyalat el dirigent nord-americà en declaracions als mitjans durant una trobada amb el seu gabinet. Un avís que arriba dues setmanes després de la trobada entre Trump i Putin a Alaska, que no va servir per trobar la manera d'aturar la guerra a Ucraïna, sobre qui pesa el perill d'haver de cedir territoris i de renunciar a entrar a l'OTAN.
Andri Parubi, expresident del Parlament d'Ucraïna
Parubi va arribar al Parlament ucraïnès el 2007 pel partit Nostra Ucraïna - Autodefensa Nacional. Va ser una de les figures principals de la Revolució Ucraïnesa el 2014 i va ser vicepresident des del 2014 fins al 2016 de la Verjovna Rada, el Parlament ucraïnès. Va arribar a president d'aquesta institució pública el 2016, on va estar fins al 2019 quan va ser triat al Parlament Europeu com a segon candidat de la llista del partit Solidaritat Europea.