Assassinen una congressista estatal demòcrata i el seu marit als Estats Units

Fets molt greus els que s'acaben de viure als Estats Units. La congressista demòcrata per l'estat de Minnesota, Melissa Hortman, i el seu marit han mort després de rebre diversos trets al seu domicili, ha confirmat el governador de l'estat, Tim Walz, en el que ha descrit com un "assassinat per motius polítics".

Les forces de seguretat han identificat fins al moment a un sospitós, que s'hauria fet passar per policia, i que també ha atacat a trets al senador estatal demòcrata John Hoffman i a la seva dona. Tots dos estan ferits i han estat sotmesos a una intervenció d'emergència. El seu pronòstic és reservat però "optimista, amb cautela", ha explicat el governador.

Les identitats de les víctimes i dels ferits han estat confirmades per la senadora demòcrata per Minnesota al Congrés dels EUA, Amy Klobuchar, que ha denunciat un "acte de violència impactant" contra aquests "amics pròxims que dediquen la vida a les seves famílies i al servei públic". Igual que Klobuchar, la congressista morta i el senador ferit pertanyen al Partit Demòcrata-Agrari-Laborista de Minnesota, filial del Partit Demòcrata.

Walz ha activat el Centre d'Operacions d'Emergència de l'estat per uns fets que la policia sospita que es poden tractar d'atacs "dirigits" específicament contra tots dos congressistes. L'FBI participa activament en la recerca del sospitós i s'espera que Walz doni una roda de premsa d'aquí a poc temps.