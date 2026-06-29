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Brussel·les i la Xina acosten posicions comercials per evitar noves tensions

Internacional

  • El comissari europeu de Comerç, Maroš Šefcovic, i el ministre de Comerç de la Xina, Wang Wentao -

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Publicat el 29 de juny de 2026 a les 19:37
Actualitzat el 29 de juny de 2026 a les 19:38

La Comissió Europea i el govern xinès han apropat posicions en una reunió qualificada d'"intensa i constructiva" amb l'objectiu de reduir les tensions comercials entre les dues parts. Brussel·les i Pequín han acordat crear un grup de treball per supervisar les relacions comercials i les inversions, i han signat el primer comunicat conjunt des del 2019.

El comissari europeu de Comerç, Maroš Šefčovič, ha assegurat que les converses han permès entendre millor els "problemes estructurals" que cal resoldre i ha defensat que aquest diàleg ajuda a evitar "tensions innecessàries". Les dues parts es tornaran a reunir a l'octubre a Pequín per avaluar els avenços assolits.

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