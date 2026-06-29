Brussel·les i la Xina acosten posicions comercials per evitar noves tensions

La Comissió Europea i el govern xinès han apropat posicions en una reunió qualificada d'"intensa i constructiva" amb l'objectiu de reduir les tensions comercials entre les dues parts. Brussel·les i Pequín han acordat crear un grup de treball per supervisar les relacions comercials i les inversions, i han signat el primer comunicat conjunt des del 2019.\r\n\r\nEl comissari europeu de Comerç, Maroš Šefčovič, ha assegurat que les converses han permès entendre millor els "problemes estructurals" que cal resoldre i ha defensat que aquest diàleg ajuda a evitar "tensions innecessàries". Les dues parts es tornaran a reunir a l'octubre a Pequín per avaluar els avenços assolits.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCompres a Shein o Temu? Així t'afectarà la nova taxa de la Unió Europea Pau Espí Solé\r\n\r\n