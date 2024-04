Colau anirà amb la Flotilla a Gaza per entregar 5.500 tones d'ajuda humanitària

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau s'embarcarà en la Flotilla de la Llibertat per portar ajuda humanitària a Gaza, juntament amb Jaume Asens. El vaixell salparà els pròxims dies des d'Istanbul amb un miler d'activistes a bord i un carregament de 5.500 tones d'ajuda per a la població de la Franja.

L'organització Rumbo a Gaza, de què forma part la Flotilla, denuncia que Israel està emprant la fam com una arma de guerra. Així, el país liderat per Benjamin Netanyahu no només bombardeja la població de la Franja, sinó que imposa un bloqueig absolut a l'entrada d'ajuda pels passos terrestres.

Colau ha explicat en un vídeo al seu canal de Telegram que participa en l'acció perquè com moltes altres persones, "no vol continuar sentint-se impotent sense fer res" respecte a la guerra a Gaza. "No volem normalitzar aquesta barbàrie: el que passa a Gaza ha creuat totes les línies vermelles i són crims contra la humanitat", ha assegurat l'exalcaldessa barcelonina, que ha posat èmfasi en els nens i nenes palestins que viuen un "intent de genocidi" per part d'Israel: "Som majoria la població que vol que el sistema de Nacions Unides sigui respectat, cosa que avui Israel no està fent en cap sentit i l'hem d'aturar per la via pacífica de la desobediència civil no violenta".

Els impulsors de la iniciativa asseguren que els corredors marítims i el llançament d'ajuda per aireno han servit per pal·liar les necessitats de la població i que són "una forma de distracció" d'Israel per evitar que l'UNRWA actuï a la zona. La iniciativa de la Flotilla, que hi enviarà quatrevaixells, arriba després de l'assassinat de set membres de l'ONG World Central Kitchen que treballaven amb autorització de l'exèrcit israelià. En aquest cas, però, no hi ha coordinació amb les autoritats d'Israel.

La Flotilla estarà formada per un vaixell de càrrega que portarà 350 contenidors d’ajuda, i tres vaixells en què aniran els observadors, personal mèdic, representants polítics i mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa ja va intentar en el passat dues accions per trencar el bloqueig. L’any 2010 la marina israeliana va assaltar els vaixells i deu persones van morir, nou activistes i un periodista.