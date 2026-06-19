Cuba aprova la reforma econòmica més profunda en dècades i obre la porta al capital privat

Cuba ha aprovat un paquet de reformes econòmiques amb 176 mesures que per transformar el model econòmic de l'illa. Les reformes han estat ratificades per l'Assemblea Nacional del Poder Popular i compten també amb el suport de l'expresident Raúl Castro.
"És temps de canviar tot el que ha de ser canviat", ha defensat Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez (president cubà) davant del Parlament, on ha assegurat que el país viu "les hores més difícils d'aquest segle". Entre les mesures més destacades hi ha l'autorització de bancs privats, cooperatius i amb participació estrangera, un fet sense precedents en la Cuba contemporània.
El govern també permetrà la creació d'entitats financeres privades dedicades a concedir microcrèdits i impulsarà un nou mercat de divises digital amb cotitzacions en temps real. La reforma també afecta les empreses públiques, ja que les corporacions estatals podran convertir-se en societats mercantils i obrir una part del seu capital a inversors particulars; de fet, les corporacions públiques amb pèrdues sostingudes podran ser sotmeses a processos de reestructuració, fallida o liquidació. Tot i això, l'Estat mantindrà el control majoritari dels sectors considerats estratègics.
Fi del subsidi universal
Una altra de les grans novetats és l'eliminació progressiva dels subsidis universals que durant dècades han caracteritzat el sistema cubà i productes i serveis com l'electricitat, l'aigua, els combustibles o el transport començaran a reflectir els seus costos reals. A canvi, el govern crearà un fons de protecció social destinat exclusivament als col·lectius més vulnerables.
La voluntat és substituir les ajudes generalitzades per un model focalitzat en les persones amb menys recursos. Les reformes també introdueixen canvis laborals importants ja que els salaris podran negociar-se segons la situació econòmica de cada empresa i es facilitaran els acomiadaments per causes econòmiques amb indemnitzacions limitades.
Més espai per al sector privat
El nou paquet normatiu amplia el marge d'actuació de les micro, petites i mitjanes empreses privades. Es permetrà superar el límit actual de treballadors, una mateixa persona podrà participar en diverses societats i es reduirà el nombre d'activitats prohibides. A més, també s'obrirà la porta a una major participació privada en sectors estratègics com l'agricultura, amb concessions de terres per temps indefinit i noves oportunitats d'inversió.
Pressió dels Estats Units
El gir econòmic arriba en un context de màxima tensió amb els Estats Units, ja que l'administració nord-americana ha incrementat la pressió sobre l'illa amb noves restriccions financeres i comercials que han agreujat la situació econòmica. Tot i això, Díaz-Canel ha defensat que les reformes són necessàries per garantir la supervivència del sistema.